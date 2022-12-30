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Грішив гординею: намісник Києво-Печерської Лаври зробив у Соборі "ікону" з собою і начальством

30 грудня 2022, 09:24
Як кажуть експерти, зображення ієрархів УПЦ МП з ликами Христа ніяк не можна вважати світською картиною з живими і не канонізованими церквою людями.
Павло, Собор
Павло (Лебідь) / Колаж фото УНІАН

На будівлі Успенського собору Києво-Печерської лаври намісник митрополит Павло (Лебідь), мабуть, в запалі гордині і самозамилування розмістив ікону з власним зображенням. Про це повідомляє портал "Великий Київ".

Поруч з ним зображено його начальство − керівник УПЦ МП митрополит Онуфрій (Березовський) і покійний митрополит Володимир (Сабодан).

"Думаєте чому він так убивається? А ось погляньте на фрагмент розпису на верхніх хорах Успенського собору може, там реалізовано його "альтер-его", – каже священнослужитель ПЦУ Андрій Пономаренко.

Успенський собор був побудований в XVII столітті в модному тоді стилі українського бароко – з мозаїками і фресковим розписом. Як кажуть експерти, швидше за все, Павло дозволу у киян та інших православних українських мирян на власні правки в декоруванні не просив.

Грішив гординею: намісник Києво-Печерської Лаври зробив у Соборі 'ікону' з собою і начальством

Також наголошується, що на панагіях і на митрах (урочисте вбрання і головний убір відповідно – Главред) двох митрополитів є зображення лику Христа. Тобто, вищевказане зображення ієрархів УПЦ МП ніяк не можна вважати світською картиною з живих і не канонізованих церквою людей. Тобто художнику ставили завдання створити натуральні ікони трьох святих.

До слова, як каже колишній архідиякон Києво-Печерської Лаври Олександр (Бакай) - малюнок в Успенському соборі далеко не єдина "ікона" із зображенням Павла на території КПЛ.

Вимога до УПЦ МП змінити назву

Нагадаємо, 27 Грудня КСУ визнав конституційним закон, який зобов'язує Українську православну церкву Московського патріархату змінити свою назву, щоб з нього було зрозуміло про приналежність до Росії.

Закон №5309 був прийнятий у 2018 році. У ньому передбачається, що релігійна організація, центр управління якої розташований в країні, визнаної агресором, повинен вказувати це в своїй назві.

У самій УПЦ МП вже відреагували на рішення Конституційного Суду і заявили, нібито згаданий закон "не змушує їх вносити зміни до своєї назви", і що в самому законі "відсутня згадка про УПЦ МП".

Нагадаємо, термін оренди Українською православною церквою Московського патріархату храмів Києво-Печерської Лаври закінчується 31 грудня 2022 року. На це під час недільної служби поскаржитися митрополит Павло (Лебідь), який є "намісником" Лаври від УПЦ МП. За його словами, нібито представники влади "роблять підступи Святої Церкви". При цьому московський церковник звернувся до президента Володимира Зеленського з закликом залишити Лавру в розпорядженні УПЦ МП.

Інші новини:

УПЦ МП Митрополит Павло Києво-Печерська лавра
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