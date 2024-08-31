Посилення ППО та захист енергосистеми: деталі важливих переговорів України у США

Для України критично важливо якнайшвидше отримати необхідну зброю і спорядження, наголосив Андрій Єрмак.

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Андрій Єрмак обговорив у США посилення ППО України / Колаж: Главред, Фото: Facebook/kpszsu, president.gov.ua

У рамках візиту до США українська делегація на чолі з віцепрем'єркою - міністеркою економіки України Юлією Свириденко провела зустріч із радниками з національної безпеки США, Великої Британії, Німеччини та Франції.

Як повідомляє пресслужба глави держави, з українського боку також узяли участь глава Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умеров, посол України в США Оксана Маркарова.

Зі свого боку, делегацію США очолив радник президента з питань національної безпеки Джейк Салліван, Великої Британії - радник із національної безпеки Тімоті Барроу, Німеччини - радник канцлера з питань зовнішньої та безпекової політики Єнс Плетнер, Франції - зовнішньополітичний радник президента Еммануель Бонн.

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"Сторони обговорили зусилля щодо подальшого зміцнення української протиповітряної оборони та захисту енергосистеми", - повідомляє пресслужба.

Водночас Єрмак наголосив, що для України критично важливо якнайшвидше отримати необхідну зброю та спорядження.

"Наші з вами координація і спільні зусилля дуже важливі. Ми разом уже пройшли довгий шлях і багато чого зробили. Але зараз настав особливий момент, коли потрібно докласти максимум зусиль, щоб Україна перемогла. Важливо правильно використати цей момент", - зазначив глава ОП.

Він додав, що радники пройшли довгий шлях заради зустрічі і подякував їм за спільну роботу.

Також Умеров розповів про ситуацію на полі бою і потреби Сил оборони України.

"Під час зустрічі також йшлося про розширення можливостей спільного виробництва зброї та інвестиції союзників в оборонно-промисловий комплекс нашої держави", - наголошується в повідомленні.

/ president.gov.ua

Під час зустрічі із зовнішньополітичним радником віцепрезидента США Філіпом Гордоном було обговорено питання постачання зброї та посилення протиповітряної оборони.

"Глава Офісу президента наголосив: в умовах посилення ракетного терору з боку РФ Україні важливо якнайшвидше отримати необхідну зброю і спорядження", - ідеться в повідомленні.

Співрозмовники також обговорили посилення української протиповітряної оборони, збільшення кількості артилерії та бойової авіації, формування нових бригад і забезпечення їхніх потреб, а також реалізацію Формули миру.

/ president.gov.ua

Єрмак подякував за участь у першому Саміті миру віцепрезидентці США Камали Гарріс, а також за те, що, незважаючи на підготовку до виборів, вона та її команда уважно стежать за процесом реалізації Формули миру.

Формула миру Зеленського Формула миру України - ініціатива Володимира Зеленського, спрямована на завершення розв'язаної Росією війни політичним шляхом. Вона передбачає відновлення територіальної цілісності України на основі Статуту ООН, повне виведення російських військ з території української держави, фіксацію результатів закінчення війни та інші пункти.



Щоб реалізувати план, Україна проводить перемовини з країнами Заходу і Глобального Півдня з метою проведення саміту, в рамках якого світ повинен затвердити ініціативу в якості базового плану закінчення війни.

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Нагадаємо, раніше у WP заявили про потужне посилення ППО. Зокрема, літаки збиватимуть ракети, безпілотники та ворожу авіацію, а не завдаватимуть ударів по сухопутних військах РФ та інших військових об'єктах поблизу фронту.

Як повідомлялося раніше, глава Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником з національної безпеки віцепрезидента США Камали Гарріс Філом Гордоном. Він заявив про те, що Україні потрібно більше систем ППО.

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