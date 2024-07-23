'Нам потрібно більше ППО': Єрмак вперше поговорив з помічником Камали Харріс

Керівник Офісу президента України розповів про ситуацію на фронті і подякував США за допомогу.

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Глава Офісу президента провів розмову з Філом Гордоном / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, x.com/PhilGordon46

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак вперше провів телефонну розмову з радником із національної безпеки віцепрезидента США Камали Харріс Філом Гордоном. Про це повідомив Офіс Президента.

У ході бесіди Єрмак детально розповів про актуальну ситуацію на фронті. Також глава Офісу президента проінформував Гордона про нові атаки російських окупантів на українські міста і стратегічну інфраструктуру, зокрема на енергетичні об'єкти.

"Нам потрібно більше систем ППО.Також обговорили подальшу підтримку України з боку США, результати першого Саміту миру та реалізацію пунктів Формули миру. ", - наголосив Єрмак. відео дня

Крім цього, керівник Офісу президента подякував президенту США Джозефу Байдену, обом палатам Конгресу та всьому американському народу за непохитну підтримку України у боротьбі з агресією Росії. Окремо він подякував за наданий оборонний пакет, який вже робить вагомий внесок на фронті.

Хто такий Андрій Єрмак Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

Вибори у США - рішення Байдена про вихід із президентських перегонів

Нагадаємо, 21 липня президент США Джо Байден оголосив про своє рішення не брати участь у президентських перегонах 2024 року. Він заявив, що це правильне рішення і він зосередиться на завершенні своєї каденції. Водночас Байден висловив підтримку віцепрезидентці Камаллі Гарріс як новому кандидату від демократів.

Незабаром віцепрезидент США Камала Гарріс заявила про свій намір виграти номінацію від Демократичної партії на виборах президента. Вона подякувала за підтримку Джо Байдена і підкреслила, що разом із командою боротиметься за перемогу на виборах.

Політичний експерт Валерій Клочок зазначив, що західні медіа давали Трампу до +9% переваги над Байденом, але з Камалою Гарріс шанси кандидатів рівні. Він додав, що віковий фактор може стати вирішальним, оскільки Трампу вже 78 років, тоді як молодші кандидати, як Гарріс, мають перевагу.

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