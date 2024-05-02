'Тільки ППО недостатньо': Мусієнко розкрив план, як захистити Одесу від обстрілів РФ

Експерт переконаний, що зараз важливо і необхідно завдавати ударів по військових цілях РФ на території анексованого Криму.

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Як захистити Одесу від атаки окупантів / колаж: Главред, фото: ДСНС, t.me/V_Zelenskiy_official

Військовий експерт Олександр Мусієнко вважає, що наявність ППО - це важливий елемент для захисту Одеси від повітряних ударів армії країни-агресорки Росії. Однак, він також наголосив, що цього недостатньо, адже оупанти б’ють надзвуковими ракетами по місту та області.

"Тільки ППО недостатньо. Це дуже важливий елемент, дуже потрібний. Сподіваюся, що партнери відреагують… Щодо загалом можливостей забезпечити захист, зараз українські сили наближаються до певних речей, які дадуть змогу це зробити. Маю на увазі - завдають удари по системах ППО російських військ в окупованому Криму", - заявив аналітик в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Він вважає, що мета - розчистити дорогу для польоту надалі ракет ATACMS, Storm Shadow, дронів, "Нептунів", а також знищувати пускові установки "Бастіон", з яких запускають "Онікси". Мусієнко зазначив, що мають вишукуватись і знищуватись склади з боєприпасами і ракетами, які потенційно можуть використовуватися для обстрілу.

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Експерт переконаний, що зараз важливо і необхідно завдавати ударів по військових цілях РФ на території анексованого Криму. Адже звідти окупанти запускають багато ракет. Зокрема, знищувати слід "Бастіони".

Олександр Мусієнко наголошує, що Росія вирішила тероризувати Одесу ракетними ударами, бо не може окупувати місто. Адже Москва давно "мріяла і планувала окупувати Одещину".

"Плани російського військового керівництва, які були озвучені два роки тому, що в їхніх намірах створити сухопутний коридор окупованим півднем України до невизнаного Придністров’я, нікуди не зникли. Просто Росія не може це реалізувати, бо в них немає сил, немає засобів. Тому вони завдають інтенсивних ударів за логікою - "якщо не можемо окупувати, то будемо руйнувати", - сказав Мусієнко.

Крім того, окупанти завдають удари, щоб створити відповідне "тло" для деморалізації, щоб посіяти паніку.

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Обстріли Одеси: що відомо

Нагадаємо, що речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук пояснив, чому РФ почала частіше атакувати Одесу балістикою. Російські загарбники використовують ракетах "Іскандер" бойову частину з касетними суббоєприпасами, щоб завдати якомога більше шкоди мирному населенню.

Вночі 1 травня Росія вдарила по Одесі балістикою. Ворог атакував Одесу балістичними ракетами. Наразі відомо про щонайменше 13 постраждалих. На місці влучання сталась потужна пожежа. "Нова пошта" підтвердила удар росіян по пункту сортування в Одесі.

Зʼявилися фото "замку Ківалова" після прильоту ракети в Одесі. Вогонь майже вщент знищив будівлю Палацу студентів Одеської юридичної академії, яку ще називають "замком Гаррі Поттера". Пожежа зачепила значну площу будівлі.

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