БЗВП пройдуть і чоловіки, і жінки: у Міноборони пояснили, що буде за відмову

Громадяни без базової військової підготовки не зможуть працювати в органах державної служби або місцевого самоврядування, розповів Сергій Мельник.

https://glavred.net/ukraine/usi-studenti-mayut-proyti-bzvp-u-minoboroni-poyasnili-shcho-bude-za-vidmovu-10631876.html Посилання скопійоване

Що буде зі студентами, які не складуть БЗВП / Колаж: Главред, фото: 21 окрема механізована бригада, 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Головне:

З вересня 2025 року всі студенти почнуть проходити курс БЗВП

Теоретична частина курсу обов’язкова для всіх студентів, а практичний курс проходитимуть лише чоловіки

Студенти, які не складуть іспит чи відмовляться від військової присяги, будуть відраховані

З вересня для всіх студентів вишів України розпочнеться викладання обов’язкового курсу "Базова загальна військова підготовка". Студентів, які не складуть іспит з БЗВП або відмовляться від військової присяги, відрахують. Про це повідомив заступник міністра оборони Сергій Мельник.

За його словами, курс складатиметься з 300 годин теоретичних і практичних занять. БЗВП почнуть викладати з другого курсу навчання.

відео дня

Мельник розповів, що теоретична частина буде обов’язковою для всіх студентів, незалежно від статі, а практичний курс мають проходити лише чоловіки. Жінки зможуть пройти практичний курс за власним бажанням, якщо стануть на військовий облік.

"Хочу підкреслити те, що вона (БЗВП - Главред) є обов'язкова для всіх. І якщо студенти за якимись принципами не можуть скласти іспит чи склали його на "незадовільно", якщо вони відмовляються прийняти військову присягу, вони не зможуть в майбутньому проходити навчання у вищих навчальних закладах", - сказав заступник міністра оборони.

Також Мельник пояснив, що тих, хто пройде БЗВП, але не підлягає мобілізації через вік, здоров’я або сімейні обставини, можуть мобілізувати тільки за власним бажанням.

"Сьогодні кожен громадян України у зв'язку зі збройною агресією РФ повинен опанувати військову методику, військове навчання. Це в майбутньому принесе користь не тільки у військовій службі, якщо хтось долучиться до лав збройних сил, а також у цивільному житті", - наголосив він.

Генерал додав, що громадяни, які не мають базової військової підготовки, не зможуть працювати в органах державної служби, місцевого самоврядування чи прокуратури.

"Я переконаний, що, наприклад, серед жінок буде багато охочих долучитися (до вивчення практичного курсу БЗВП - Главред), тому що базова військова підготовка розвіює туман невідомості, який є у багатьох людей", - зазначив Мельник.

БЗВП студентів - новини за темою

Нагадаємо, більшість студентів вищих навчальних закладів України мають відстрочку від мобілізації, якщо здобувають першу вищу освіту на денній або дуальній формі. Відстрочка не надається студентам вечірніх або заочних форм, тим, хто здобуває не першу вищу освіту, або відмовляється від загальновійськової підготовки.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про базову військову підготовку (БВП), зокрема для жінок, де проходження підготовки та постановка на військовий облік будуть виключно добровільними. Законопроєкт підтримали 298 депутатів. Також скасовано строкову службу, яку замінить базова загальновійськова підготовка з 2025 року.

Як повідомляв Главред, у 2025 році в Україні розпочнеться масштабна програма базової військової підготовки для всіх чоловіків віком від 18 до 25 років. Спочатку її пройдуть студенти, а згодом програма пошириться на всю чоловічу частину населення цього віку, розповів голова Ради резервістів ЗСУ Іван Тимочко.

Читайте також:

Що відомо про Сергія Мельника Сергій Мельник (нар. 12 липня 1977, м. Хмільник, Вінницька область) - український військовослужбовець, бригадний генерал юстиції (4 березня 2022), доцент, доктор юридичних наук. Керівник Сил оборони міста-героя Харкова (з вересня 2022). Заступник командувача оперативного угрупування військ Харків (з вересня 2022), повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред