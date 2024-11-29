Усі чоловіки пройдуть базову військову підготовку у 2025 році: в ЗСУ назвали вік

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У 2025 році всі чоловіки віком 18-25 років пройдуть базову військову підготовку
Перші тренування стартують з 1 січнявідео дня
Спершу БЗВП пройдуть студенти, а потім всі чоловіки зазначеного віку
У 2025 році в Україні заплановано провести масштабну програму базової військової підготовки. Її мають пройти усі чоловіки віком від 18 до 25 років. Про це заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі телеканалу "Київ24".
За його словами, спочатку військову підготовку проходитимуть студенти. Згодом проходження базової військової підготовки пошириться на всіх чоловіків зазначеного віку.
"Про те, що від 18 до 25 (років – Главред) громадян готувати чи давати їм базову і фахову військову підготовку – оце обов’язково треба робити. Тобто те, що по суті з 1 січня почнеться – коли перш за все студенти, а потім і взагалі все чоловіче населення від 18 до 25 (років – Главред) пройде базову і фахову підготовку", - зазначив Тимочко.
Голова Ради резервістів пояснив, що така підготовка не має стосунку до мобілізації, а є превентивним заходом для забезпечення готовності населення до оборони країни.
"Це не мобілізація, але це підготовка людей, які будуть мати первинні, базові і фахові навики: володіти зброєю, вибрати потенційно, якщо у майбутньому їх призвуть, військову спеціальність – тобто знати, чим живе і дихає армія. Щоб багато страхів знялося і паралельно, щоб мати підготовлене населення", - розповів він.
Мобілізація в Україні - останні новини
Нагадаємо, з 1 грудня 2024 року процес бронювання працівників від мобілізації відбуватиметься виключно в електронному форматі через портал "Дія", заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Також відстрочки від мобілізації, видані раніше, залишаються чинними до 28 лютого 2025 року. Це передбачено постановою Кабміну №1332 від 22 листопада 2024 року.
За новими правилами, для бронювання зарплата працівника має бути не меншою за 20 тисяч гривень, а його дані повинні бути уточнені та відсутні в списках осіб у розшуку.
Як повідомляв Главред, США закликають Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років і активізувати підготовку нових підрозділів. Це, за словами високопосадовця адміністрації США, може змінити ситуацію на фронті.
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Хто такий Іван Тимочко
Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.
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