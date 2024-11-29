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Усі чоловіки пройдуть базову військову підготовку у 2025 році: в ЗСУ назвали вік

Руслана Заклінська
29 листопада 2024, 16:35
1144
Базова військова підготовка не пов'язана з мобілізацією, а спрямована на забезпечення обороноздатності країни, зазначив Іван Тимочко.
Усі чоловіки пройдуть базову військову підготовку у 2025 році: в ЗСУ назвали вік
В Україні запроваджується обов’язкова військова підготовка / Колаж: Главред, фото: 21 окрема механізована бригада, 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Коротко:

  • У 2025 році всі чоловіки віком 18-25 років пройдуть базову військову підготовку

  • Перші тренування стартують з 1 січня

    відео дня

  • Спершу БЗВП пройдуть студенти, а потім всі чоловіки зазначеного віку

У 2025 році в Україні заплановано провести масштабну програму базової військової підготовки. Її мають пройти усі чоловіки віком від 18 до 25 років. Про це заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі телеканалу "Київ24".

За його словами, спочатку військову підготовку проходитимуть студенти. Згодом проходження базової військової підготовки пошириться на всіх чоловіків зазначеного віку.

"Про те, що від 18 до 25 (років – Главред) громадян готувати чи давати їм базову і фахову військову підготовку – оце обов’язково треба робити. Тобто те, що по суті з 1 січня почнеться – коли перш за все студенти, а потім і взагалі все чоловіче населення від 18 до 25 (років – Главред) пройде базову і фахову підготовку", - зазначив Тимочко.

Голова Ради резервістів пояснив, що така підготовка не має стосунку до мобілізації, а є превентивним заходом для забезпечення готовності населення до оборони країни.

"Це не мобілізація, але це підготовка людей, які будуть мати первинні, базові і фахові навики: володіти зброєю, вибрати потенційно, якщо у майбутньому їх призвуть, військову спеціальність – тобто знати, чим живе і дихає армія. Щоб багато страхів знялося і паралельно, щоб мати підготовлене населення", - розповів він.

Усі чоловіки пройдуть базову військову підготовку у 2025 році: в ЗСУ назвали вік
Закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні - останні новини

Нагадаємо, з 1 грудня 2024 року процес бронювання працівників від мобілізації відбуватиметься виключно в електронному форматі через портал "Дія", заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Також відстрочки від мобілізації, видані раніше, залишаються чинними до 28 лютого 2025 року. Це передбачено постановою Кабміну №1332 від 22 листопада 2024 року.

За новими правилами, для бронювання зарплата працівника має бути не меншою за 20 тисяч гривень, а його дані повинні бути уточнені та відсутні в списках осіб у розшуку.

Як повідомляв Главред, США закликають Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років і активізувати підготовку нових підрозділів. Це, за словами високопосадовця адміністрації США, може змінити ситуацію на фронті.

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Хто такий Іван Тимочко

Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

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