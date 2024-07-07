Хто зі студентів отримають відстрочку: зʼявилось пояснення

Відстрочку від призову отримають не всі, хто вступає у заклади вищої освіти.

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Триває загальна мобілізація в Україні / Колаж: Главред, фото: armyinform, telegraf

Відстрочку від призову матимуть всього дві категорії студентів. Про це в ефірі телемарафону у суботу, 6 липня, розповів речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

Зокрема, існує кілька критеріїв щодо оцінки того, чи військовозобовʼязаний буде призваний. Ідеться про форму навчання і рівень освіти, що здобувається.

"Ті, хто вступає на бюджет на денну або дуальну форму - це один з критеріїв. І другий критерій - рівень тієї освіти, яку вони мають здобувати, має бути вищий, ніж у них є. Тобто, якщо людина бакалавр, то вона має вступити в магістратуру, щоб отримати відстрочку", — пояснив Лазуткін.

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Мобілізація студентів — що необхідно знати

Від 1 липня в Українітри категорії студентів можуть мобілізувати:

студенти, які навчаються заочно;

ті, хто здобувають другу і третю вищу освіту (бакалаврат, магістратура);

ті, хто здобуває будь-яку освіту за рівнем, нижчим за вже наявну (наприклад, має вищу освіту, а отримує профільну середню).

Однак студенти-чоловіки вишів та закладів профтехосвіти, які навчаються на очній формі, не можуть бути мобілізовані.

Як пояснили згодом у Міносвіти, магістри, які пішли навчатися на аспірантуру одразу після закінчення повної вищої освіти або через кілька років, не можуть бути мобілізовані.Вони матимуть право на відстрочку.

Ще раніше Кабмін зробив обовʼязковою військову підготовку студентів. Військовий вишкіл розпочинатиметься на першому курсі в тих, хто має середню освіту, і на другому — в молодших спеціалістів і бакалаврів.

Закон про мобілізацію - основні положення / фото: Главред

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

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