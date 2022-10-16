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Рівень бідності в Україні зріс у 10 разів, і прогноз невтішний - Світовий банк

16 жовтня 2022, 14:16

Ситуація може погіршитися взимку у зв'язку з обстрілами росіянами об'єктів енергетики, що може спричинити за собою нову хвилю переселенців.

бідність в Україні
В Україні стрімко зростає рівень бідності / Колаж: Главред

Атаки Росії на цивільну інфраструктуру в українських містах далеко від лінії фронту ускладнять важку економічну ситуацію в країні, де цього року вже спостерігається десятикратне зростання бідності, заявив у суботу високопоставлений представник Світового банку Аруп Банерджі.

Регіональний директор Світового банку в Східній Європі сказав у розмові з Reuters, що швидке відновлення після великомасштабних атак Росії на енергетичні об'єкти на цьому тижні відображає ефективність системи воєнного часу, але зміна тактики Росії підвищила ризики.

Що таке рівень бідності

Бідність населення розраховується за показником того, скільки громадяни витрачають на забезпечення себе і своїх сімей. Якщо рівень витрат менше прожиткового мінімуму, то це свідчить про бідність.

"Якщо так буде продовжуватися, перспективи будуть набагато, набагато важчі", - сказав він в інтерв'ю агентству Рейтер. "Оскільки зима дійсно починає кусатися... Обов'язково до грудня або січня, і якщо будинки не будуть відремонтовані, може бути чергова хвиля внутрішньої міграції, внутрішньо переміщених осіб", - зазначив він.

Видання зазначає, що президент України Володимир Зеленський на цьому тижні заявив міжнародним донорам, що Україні буде потрібно близько 55 мільярдів доларів - 38 мільярдів доларів для покриття прогнозованого дефіциту бюджету в наступному році і ще 17 мільярдів доларів для початку відновлення життєво важливої інфраструктури, включаючи школи, житло та енергетичні об'єкти.

"Більшість країн вказали, що вони будуть надавати фінансову підтримку Україні протягом наступного року, і це дуже позитивний результат", - сказав він. За його словами, до кінця року 25 відсотків населення будуть жити в бідності в порівнянні з трохи більше ніж 2 відсотками до війни, а до кінця наступного року це число може зрости до 55 відсотків.

Росіяни будуть бити по інфорструктурі

Раніше секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що Росія планує взимку завдавати ударів по критичній інфраструктурі України. Данилов зазначає, що відповідний період потрібно просто пережити.

"Це буде одна з найскладніших зим. У ворога стоїть в планах знищення нашої критичної інфраструктури. Мова йде не тільки про енергетичну галузь, про електрику. Йдеться і про газопроводи", - зазначив Данилов в ефірі Радіо НВ.

Офіційний прогноз від Нацбанку

За прогнозом НБУ, в 2022 році інфляція дещо перевищить 30%, а ВВП скоротиться на третину. Наступного року очікується повернення економіки до зростання, а інфляційної динаміки – до зниження. Про це йдеться в Інфляційному звіті за липень 2022 року.

Наступного року очікується уповільнення інфляції завдяки поліпшенню інфляційних очікувань, налагодженню логістики та поступовому зростанню врожаїв, прогнозують банкіри.

Додатковий вплив на зниження інфляції матиме зниження світової інфляції і жорстка монетарна політика НБУ, прогнозує Нацбанк. За їхнім прогнозом, в 2023-2024 роках ВВП буде рости темпами близько 5-6% на рік.

Прогнози на прийдешню зиму в умовах війни:

бідність новини України
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