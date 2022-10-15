Війна в Україні рухається до непередбачуваної фази, РФ сподівається до зими уникнути колапсу - CNN

ЗСУ спростували заяви на Заході і Росії про нібито неготовність до звільнення територій України / Колаж Міноборони України, УНІАН

Війна Росії проти України з наближенням зими розростається і балансує шляхом до нової непередбачуваної фази. Успіхи ЗСУ стають все більш значними, а вибух на Кримському мосту став психологічним ударом по Росії. Наступні тижні будуть мати вирішальне значення, росіяни спробують уникнути колапсу на своїй лінії фронту.

Як повідомляє CNN, аналітики вважають, що війна, яка, здавалося, з наближенням зими стає повільною і болючою, знову розгорається. Вона рухається шляхом до непередбачуваної нової фази.

"Те, що здавалося віддаленою перспективою чогось, що можна було б переконливо назвати перемогою України, тепер стало набагато більш правдоподібним", - говорить старший науковий співробітник Chatham House з Росії та Євразії Кейр Джайлс.

У матеріалі вказується, що до натиску російських ракет були стійкі успіхи ЗСУ і потужний вибух на Кримському мосту – єдиному переході між анексованим Кримом і Росією. Вибух став психологічним ударом по Росії і надав Україні серйозного стратегічного імпульсу.

Як вважають експерти, до наближення холодних місяців, коли наземні бої, ймовірно, сповільняться, події в наступні тижні матимуть вирішальне значення.

Більш того, успіхи ЗСУ на фронті змінили хід війни і спростували припущення, що висловлювалися на Заході і Росії, згідно з якими Україна може проявляти стійкість у захисті своєї території, але не при звільненні.

"Росіяни сподіваються уникнути колапсу на своїй лінії фронту до настання зими", - підкреслив старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень Самір Пурі.

Контрнаступ ЗСУ у Херсонській області

Видання Financial Times раніше опублікувало матеріал, в якому говорилося про те, що на Заході прогнозують звільнення ЗСУ вже в другій половині жовтня. Журналісти акцентували увагу на заклик колаборантів до російських окупантів щодо "негайної евакуації" населення з регіону.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович вважає, що ЗСУ можуть звільнити Херсон до початку зими. Однак він не виключає сценарію, за якого РФ, щоб відвернути увагу України від півдня, може вдарити на півночі. Однак Арестович не вірить в успіхи маневрів російських окупантів.

Військовий експерт Олег Жданов назвав прогноз звільнення окупованого Херсона вже наступного тижня вкрай оптимістичним. На його думку, такі заяви з'явилися на підставі спроб евакуації колабораціоністів, їх сімей та сімей російських окупантів. Ймовірно, на Заході зробили висновки, згідно з якими армія України наближається до міста.

Дивіться відео ТСН - ЗСУ контрнаступають на Херсонщині і продовжують звільняти свої землі

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