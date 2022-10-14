Терміново запасаємося до зими: в Україні різко злетіли ціни на овочі

Ціни на продукти / goodfon.ru, pixabay

Ціни на продукти в Україні злетіли з початку осені. Вже в жовтні значно подорожчали овочі.

Як свідчать дані порталу Мінфін, ціни на огірки, помідори і перець на полицях супермаркетів злетіли майже вдвічі.

Зокрема, середня вартість огірків підвищилася з 66,23 грн/кг до 72,99 грн/кг.

Гладкі огірки подорожчали з 70,79 грн/кг до 92,35 грн/кг.

Цінник на червоні помідори злетів з 58,76 грн/кг до 71,45 грн/кг, рожеві набрали в ціні з 63,08 грн/кг до 95,45 грн/кг.

А ось помідори сливка подорожчали з 59,51 грн/кг до 109,76 грн/кг.

Болгарський жовтий перець в середньому подорожчав з 123,68 грн/кг до 142,60 грн/кг.

Чому подорожчали овочі

Економіст Олег Пендзин каже, що споживчий кошик українця продовжує дорожчати. Зокрема, овочі зросли в ціні в 2,5 рази. І перш за все, на ціни впливають нові реалії, в яких знаходиться Україна.

Ціни на продукти

Раніше Главред писав, що в Україні всерйоз підвищаться ціни на продукти вже з початком осені нинішнього року, повідомив фінансовий аналітик і економіст Олексій Кущ.

За його словами, подорожчання продуктів відбудеться тому, зокрема, що в Україні тимчасово окупована частина Херсонської та Запорізької областей.

Експерти попередили українців, що взимку в магазинах будуть доступні всі продукти, однак ціни піднімуться ще більше.

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