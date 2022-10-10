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Путін намітив повне знищення енергоструктури України до зими - політолог

10 жовтня 2022, 18:27

За словами Зубкова, партнери України зараз поставлені перед новим фактом - боротьби за виживання всієї України.

Володимир Путін, ракетний обстріл Києва
Володимир Путін, ракетний обстріл Києва / t.me/V_Zelenskiy_official, скріншот

Російський диктатор Володимир Путін, віддавши наказ про сьогоднішню масованій ракетній атаці України, лише підтвердив свій план по руйнуванні енергосистеми України.

Як написав російський історик і політолог Андрій Зубков в колонці на НВ, у Кремлі мають намір це закінчити до зими.

"У відповідь на "подарунок" українців до дня народження Путіна – вибух на мосту Тамань-Крим – російські ракети сьогодні почали падати на центр Києва, на Харків, Львів, Дніпро, Хмельницький. Зрозуміло, що це помста. Путін і без вибуху на мосту через Керченську протоку намітив повне знищення енергоструктури України до зими, щоб, заморивши голодом і холодом, поставити народ України на коліна", — зазначив він.

За словами Зубкова, партнери України зараз поставлені перед новим фактом - боротьби за виживання всієї України.

"Путін в черговий раз розігрує свій улюблений сценарій - розорити дотла країну, викликати потік біженців з розореної країни в благополучну Європу, поширити за допомогою продажних політиків і ЗМІ невдоволення біженцями в країнах Європи, тим самим посилити радикальні націоналістичні сили в цих країнах, які приведуть до влади союзників Путіна. Заморожування самої Європи, позбавленої російського газу і нафти, ще більше послужить цьому завданню", — вважає політолог.

Ракетний удар Росії по Україні

Нагадаємо, в понеділок вранці, 10 жовтня, російські терористи завдали масований ракетний удар по багатьох містах України.

Росія здійснила атаки на ряд областей України. Зафіксовані попадання по об'єктах критичної інфраструктури. За даними Генерального штабу Збройних сил України, вранці 10 жовтня Росія випустила по Україні 83 ракети, 45 з них були знищені.

Також вибухи звучали сьогодні не тільки в столиці, а й у багатьох інших містах України - Запоріжжі, Дніпрі, Тернополі, Львові.

За даними військової розвідки України, російські окупаційні війська отримали від Кремля вказівку готувати масовані ракетні удари по цивільній інфраструктурі України ще 2 і 3 жовтня.

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Автор: Сергій Кущ
війна в Україні Володимир Путін ракетний удар
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