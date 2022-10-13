"Росія битиме по критичній інфраструктурі": українців попередили про важку зиму

Данілов / Us Army, УНІАН

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія планує взимку завдавати ударів по критичній інфраструктурі України.

Данілов зазначає, що відповідний період потрібно просто пережити.

"Це буде одна з найскладніших зим. У ворога стоїть в планах знищення нашої критичної інфраструктури. Мова йде не тільки про енергетичну галузь, про електрику. Йдеться і про газопроводи", - зазначив Данілов в ефірі Радіо НВ.

У той же час Данілов не виключає, що Кремль може здійснювати звичні для себе злочини на території РФ, щоб звинувачувати Україну.

За словами секретаря РНБО, під ударом імовірно опиниться Російська газотранспортна система.

Ракетний удар по Україні

У понеділок російські окупанти завдали масований ракетний удар по Україні. Тільки до обіду було випущено 83 ракети, 43 з них були збиті.

В результаті обстрілу сталося попадання по об'єктах критичної та цивільної інфраструктури в 12 областях та Києві. За попередніми даними, загинули 19 осіб, ще 105 були травмовані.

13 жовтня російські окупанти завдали ракетний удар по військовому об'єкту, повідомив голова Львівської обласної Військової адміністрації Максим Козицький.

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