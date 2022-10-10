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Ніяких переговорів про Україну: Данілов приструнив Туреччину за ініціативу переговорів РФ із Заходом

10 жовтня 2022, 21:41

Переговори з РФ будуть з новим керівництвом, але не на умовах країни-агресора, а на умовах, які будуть влаштовувати Україну.

Данилов, Путін
Данілов / УНІАН

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону заявив, що проведення переговорів Росії із Заходом щодо війни неможливе без участі України.

За його словами, Київ не буде вести діалог з Москвою, поки президентом залишається Володимир Путін.

"По-перше, ніяких розмов про Україну без України не буде, це неможливо сьогодні... Крім того, я б хотів звернути увагу, що у нас є рішення РНБО, де чітко вказано, що з президентом Путіним ми переговори вже вести не можемо, це неможливо", - підкреслив Олексій Данілов.

При цьому він зазначив, що переговори з РФ будуть з новим керівництвом, але не на умовах країни-агресора, а на умовах, які будуть влаштовувати Україну.

Ердоган хоче влаштувати зустріч Путіна і Зеленського

Як повідомляв Главред, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що хоче провести спільну зустріч лідера України Володимира Зеленського та господаря Кремля Володимира Путіна. За його словами, це необхідно для вирішення кризи, так як війна Росії проти України має наслідки, які стосуються і самої Туреччини.

За даними турецького офісу CNN Turk, Путін натякнув на готовність до особистих переговорів із Зеленським. Про це він нібито повідомив президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану під час зустрічі в Сочі 5 серпня.

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