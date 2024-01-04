Знищити Ту-95 і Ту-22 над територією Росії можливо: полковник ЗСУ назвав спосіб

За словами полкованика ЗСУ, Україна може знищувати російські стратегічні бомбардувальники на території Росії.

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Полковник ЗСУ розповів, як знищити російські Ту-95 і Ту-22 / Колаж Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Окупанти систематично запускають крилаті ракети з повітряного базування, використовуючи стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Україна має можливість знищувати ці літаки, але завдання є складним. Про це повідомив військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у інтерв'ю для 24 Каналу.

Він зауважив, що Україна не має можливості знищувати ці літаки з зенітних ракетних комплексів. Росіяни запускають ракети з Каспійського регіону, що знаходиться надто далеко для ураження українськими комплексами.

За словами Світана, в принципі, Україна може знищувати ракети, які летять над територією Росії. Наприклад, це можуть зробити винищувачі F-16, якщо вони мають відповідне озброєння.

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Проте Україна може боротися зі стратегічними бомбардувальниками Росії й іншим способом. Раніше вже вдавалося атакувати їх на їхніх базах, зокрема, на аеродромі Енгельс.

"Ми туди діставали, але не далекобійними засобами ураження. Загалом знищити ці літаки реально. Це – дуже хороші цілі. А вивести їх з ладу досить легко", – зауважив Світан.

У кожному з літаків Ту-95 та Ту-160 міститься від 1 до 3 цистерн з авіаційним керосином. Навіть невелике ушкодження може призвести до повного знищення літака та може також пошкодити інший, який знаходиться поруч.

"Після знищення цих літаків росіяни будуть змушені "з рогатки" запускати ці ракети. Таких літаків не так і багато. Всього лиш кілька десятків", – пояснив Світан.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Удари по території України

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