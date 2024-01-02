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До 100 ракет одночасно: експерт розповів, скільки триватимуть удари по Україні

Юрій Берендій
2 січня 2024, 18:56
За словами аналітика Defense Express, росіяни зможуть завдавати ракетних ударів по Україні як мінімум до весни.
До 100 ракет одночасно: експерт розповів, скільки триватимуть удари по Україні
У окупантів є запаси для ще 2-3 масованих обстрілів України / Колаж Главред, фото: alerts.in.ua, УНІАН

Росія зможе продовжувати методичні обстріли території України протягом тривалого часу. Вожночас, все ще є типпи ракет, які не вдалось збити ПС ЗСУ. Про це в ефірі Еспресо розповів експерт Defense Express Іван Киричевський.

"Я думаю, що, на жаль, в росіян вистачить ресурсу підтримувати такий темп масованих обстрілів території України як мінімум до весни. Оскільки, не зважаючи на виробничі показники, вони можуть запускати до 100 ракет одночасно і в них все одно залишається можливість і запаси для 2-3 масованих обстрілів", - повідомив Киричевський.

Він також відзначив, що це стосується практично всіх типів їх ракет, адже росіяни все ще не використовували запас ракет "Калібр", які вони могли накопичити до 200 одиниць.

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Експерт підкреслив, що Росія має ракети, які до цього часу не вдалось жодного разу збити Повітряними Силами Збройних Сил України.

"Ми говоримо про "Кинджал" як надзвичайно небезпечну ракету, втім, ПС ЗСУ мають можливість пишатись кількістю збитих ракет такого типу. Однак є ракети, які нам ще не вдавалось збивати. Зокрема, Х-22/32. Це переобладнана ракета з вдосконаленою електронікою. Ця ракета може бити на більшу дистанцію. Здається саме така ракета долетіла до Черкащини 29 грудня", - додав він.

Масовані обстріли України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 2 січня Російська Федерація здійснила масштабний ракетний удар по Україні. Київ був атакований "Шахедами" та ракетами. Згідно з повідомленням голови Київської міської військової адміністрації, тривалість повітряної тривоги склала близько 6 годин.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов прокоментував масштабний ракетний удар російських окупантів по території України. В своєму повідомленні у Facebook він зазначив, що Україні потрібна зброя для захисту міст від атак з боку Росії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що міжнародна спільнота повинна відреагувати на останній масштабний ракетний удар Росії по Україні.

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