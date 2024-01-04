УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Вибір вже зроблено: у США розкрили несподіваний сценарій завершення війни

Олексій Тесля
4 січня 2024, 02:10
Москва може зіткнутися зі значним суспільним опором, не виключає Стівен Копітс.
Вибір вже зроблено: у США розкрили несподіваний сценарій завершення війни
Ракскритий сценарій завершення вонйи / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

Глава американської консультаційної організації Princeton Policy Advisors Стівен Копітс проаналізував ймовірні сценарії завершення війни, розв'язаної РФ проти України.

У разі збереження нинішніх темпів втрат Росії в особовому складі, це може вплинути на скорочення війни на цілий рік. Таку думку він висловив у матеріалі, опублікованому у виданні Kyiv Post.

"За офіційними українськими підрахунками, в листопаді і грудні росіяни втрачали близько 1000 осіб на день", - пише американський експерт.

відео дня

Він припускає, що при збереженні нинішніх темпів втрат окупанти можуть втратити близько 650 тисяч військових вже до кінця 2024 року. На думку експерта, це може призвести до того, що Москва може зіткнутися зі значним суспільним опором.

Американський аналітик уточнює, що в ході війни РФ не несе ніяких територіальних втрат, адже на російській землі не ведеться ніяких бойових дій і ніхто не нападав на Росію, тому війна не представляє екзистенціальної загрози для Росії. Він переконаний, що на цьому тлі Кремль повинен буде виправдати втрати в 650 тисяч осіб.

"Якщо це виявиться порогом суспільної терпимості, війна може закінчитися в цей час", - припускає експерт.

При цьому він не виключив, що ще одним фактором, який може стати причиною припинення війни - один мільйон знищених російських окупантів.

"Цього можна було б очікувати до осені 2025 року при нинішніх темпах знищення. Ахіллесова п'ята Росії - це саме низькі ставки в цьому конфлікті. Путін міг би наказати військам повернутися завтра, і становище Росії було б не гірше, ніж в 2014 році, коли Росія фактично переживала свого роду ренесанс", - додав Копітс.

Сценарії закінчення війни

Раніше Роман Світан назвав місяць і сценарій закінчення війни в Україні. Після появи у ЗСУ сучасної авіації ситуація може змінитися, не виключив Роман Світан.

Нагадаємо, раніше був розкритий несподіваний сценарій закінчення війни в Україні. У РФ хочуть зняти санкції і відновити отримання прибутку за рахунок продажу вуглеводнів, упевнений Валерій Клочок.

Нагадаємо, раніше Олександр Хара розповів варіанти завершення війни в Україні. Експерт вважає, що для України було б добре, якби росіяни зрозуміли, що більше не можуть вести цю війну.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
військова агресія РФ війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Пролунали дуже сильні вибухи: РФ вдарила ракетами по центру Харкова

Пролунали дуже сильні вибухи: РФ вдарила ракетами по центру Харкова

23:13 Україна
НАТО скликає надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО на тлі російських обстрілів

НАТО скликає надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО на тлі російських обстрілів

21:35 Світ
Перші кроки на рідній землі та дзвінки рідним: зворушливе відео з моментом прибуття військових

Перші кроки на рідній землі та дзвінки рідним: зворушливе відео з моментом прибуття військових

21:35 Україна
Всі головні новини

Популярне

Там велика кількість літаків: в ЗСУ прокоментували вибухи на аеродромі Бельбек 95251

Там велика кількість літаків: в ЗСУ прокоментували вибухи на аеродромі Бельбек

РФ стягнула резерви й пішла на захоплення великого міста: генерал назвав напрямок 86484

РФ стягнула резерви й пішла на захоплення великого міста: генерал назвав напрямок

Це стосується всієї України : що може статися в найближчі 2 тижні - прогноз 23208

"Це стосується всієї України": що може статися в найближчі 2 тижні - прогноз

До чого сняться померлі родичі: що говорять древні прикмети 17091

До чого сняться померлі родичі: що говорять древні прикмети

Останні новини

03:50

"Баффі" Сара Мішель Геллар похвалилася палким тілом в купальнику

03:25

Лише найуважніші зможуть знайти число 337 за 10 секунд: оптична ілюзія для геніїв

02:42

Як зробити випічку знову м'якою: 2 способи, які подужає навіть дитина

02:10

Вибір вже зроблено: у США розкрили несподіваний сценарій завершення війни

01:43

Експерт оцінив, чи зможе Україна відбивати удари російських "Кинджалів"

Росія тероризує Україну "Кинджалами" та робить ставку на виснаження "Patriot" - МельникРосія тероризує Україну "Кинджалами" та робить ставку на виснаження "Patriot" - Мельник
00:03

"Бахнула" каре і чубчик: Трінчер здивувала різкою зміною іміджу після розлучення

03 січня, середа
23:56

В Україні зросла вартість оформлення біометричних документів: що змінилося

23:26

Даша Астаф'єва жорстким матом послала всіх, хто втомився дивитися на жахи війниВідео

23:13

Пролунали дуже сильні вибухи: РФ вдарила ракетами по центру ХарковаФото

Реклама
23:05

"Європа сильно відстає": Туск закликав ЄС підготуватись до війни з Росією

22:58

"Не плач, мамо": військовий вперше подзвонив рідним після повернення з полонуФотоВідео

22:41

Одного з військових у російському полоні піддали тортурам - Лубінець про обмін з РФ

22:30

Тільки люди з "орлиним зором" побачать 3 відмінності: загадка на уважність

21:48

Комбінованим ударом по Україні РФ переслідувала одну ціль, це частина стратегії - ЗМІ

21:35

НАТО скликає надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО на тлі російських обстрілів

21:35

Перші кроки на рідній землі та дзвінки рідним: зворушливе відео з моментом прибуття військовихФотоВідео

21:00

"Україна не повинна нічого боятися": Кулеба оцінив ризики президентства Трампа

20:59

Для чого прати рушники із оцтом: результат вас вразитьВідео

20:57

У Франції прокоментували "обстріл" Бєлгорода: Медведєв лютує

20:09

"Не короткострокове завдання": коли Україна отримає F-16 - Defense Express

Реклама
20:00

4 знака зодіаку зірвуть куш в січні: хто ці щасливчикиВідео

19:55

"До 1000 ракет": НАТО відповість на масовану повітряну атаку РФ по Україні

19:36

РФ готова атакувати енергетику у -16: в "Укренерго" розповіли про віялові відключення

19:29

Засипле снігом та заллє дощами: де вріже -8, а де потеплішає до +13

19:21

Що чекає в майбутньому, якщо свербить ніс: прикмети, які варто знати

19:10

Яка виникла величезна помилка в УкраїніПогляд

19:08

Одне рішення може врятувати світ від Третьої світової війни – Маломуж

19:06

39-річна учасниця Холостяка-12 чекає на дитину: Варлей похвалилася животикомВідео

19:01

Місячний календар 4 січня 2024 року: чому варто тримати при собі іронічні жарти

18:59

ЗСУ просунулись вперед на двох напрямках: окупанти в істериці

18:31

Чи існує загроза повторного наступу Росії на Чернігів та Київ: відповідь експерта

18:20

Плакали та обіймалися: з російського полону повернулися 230 українських військовихФотоВідео

18:15

Кому пощастить у 2024 році: для 3 знаків зодіаку цей рік стане найкращим у житті

18:04

Коханка Путіна Кабаєва була на "голій" вечірці Івлєєвої: що буде з гімнасткою

18:00

Жовті плями зникнуть за хвилину: чим потрібно полити підвіконня

17:57

RUSI: війна в Україні не у "глухому куті", ЗСУ не можна зупинятися на полі бою у 2024-му

17:56

Як варити глінтвейн на вині: нюанси від справжніх професіоналів

17:34

Лише люди з високим IQ здатні знайти полуницю серед кавунів: весела оптична ілюзія

17:31

Знадобиться мило і дзеркало: як визначити жорсткість води вдома

17:20

Розмінування Чорного моря: ВМС України озвучили терміни

Реклама
17:12

"Розвідка потужна": полковник розкрив підготовку нового ракетного теракту РФ по Україні

16:47

Наслідок роботи ЗСУ: у ВМС сказали, чому РФ не била ракетами з флоту під час останніх атак

16:40

Ворог почав наступ на новому напрямку: аналітик оцінив ситуацію під Авдіївкою

16:30

"Кинджали" в дефіциті: Коваленко розповів, коли РФ може повторити ракетний удар

16:23

Скільки можна цитрусових в день: кількість, яка може нашкодити

16:21

Телеканал "1+1 Україна" став абсолютним лідером перегляду у новорічні дні

16:11

У Туска закликали передати Україні далекобійні ракети: Захарова істерить про удари

15:56

Залужний перед війною кілька разів їздив до Чехії: чиновник розкрив, про що домовлялись

15:53

Партія "Єдина Росія" активізувала набір до власної ПВК: що пропонують росіянам

15:51

Це дуже смачно: шикарна і найшвидша закуска від якої всі в захватіВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини Маріуполя
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Війна з Росією
Третя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в Росії
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїГоловоломки
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти