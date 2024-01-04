Вибір вже зроблено: у США розкрили несподіваний сценарій завершення війни

Москва може зіткнутися зі значним суспільним опором, не виключає Стівен Копітс.

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Ракскритий сценарій завершення вонйи / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

Глава американської консультаційної організації Princeton Policy Advisors Стівен Копітс проаналізував ймовірні сценарії завершення війни, розв'язаної РФ проти України.

У разі збереження нинішніх темпів втрат Росії в особовому складі, це може вплинути на скорочення війни на цілий рік. Таку думку він висловив у матеріалі, опублікованому у виданні Kyiv Post.

"За офіційними українськими підрахунками, в листопаді і грудні росіяни втрачали близько 1000 осіб на день", - пише американський експерт.

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Він припускає, що при збереженні нинішніх темпів втрат окупанти можуть втратити близько 650 тисяч військових вже до кінця 2024 року. На думку експерта, це може призвести до того, що Москва може зіткнутися зі значним суспільним опором.

Американський аналітик уточнює, що в ході війни РФ не несе ніяких територіальних втрат, адже на російській землі не ведеться ніяких бойових дій і ніхто не нападав на Росію, тому війна не представляє екзистенціальної загрози для Росії. Він переконаний, що на цьому тлі Кремль повинен буде виправдати втрати в 650 тисяч осіб.

"Якщо це виявиться порогом суспільної терпимості, війна може закінчитися в цей час", - припускає експерт.

При цьому він не виключив, що ще одним фактором, який може стати причиною припинення війни - один мільйон знищених російських окупантів.

"Цього можна було б очікувати до осені 2025 року при нинішніх темпах знищення. Ахіллесова п'ята Росії - це саме низькі ставки в цьому конфлікті. Путін міг би наказати військам повернутися завтра, і становище Росії було б не гірше, ніж в 2014 році, коли Росія фактично переживала свого роду ренесанс", - додав Копітс.

Сценарії закінчення війни

Раніше Роман Світан назвав місяць і сценарій закінчення війни в Україні. Після появи у ЗСУ сучасної авіації ситуація може змінитися, не виключив Роман Світан.

Нагадаємо, раніше був розкритий несподіваний сценарій закінчення війни в Україні. У РФ хочуть зняти санкції і відновити отримання прибутку за рахунок продажу вуглеводнів, упевнений Валерій Клочок.

Нагадаємо, раніше Олександр Хара розповів варіанти завершення війни в Україні. Експерт вважає, що для України було б добре, якби росіяни зрозуміли, що більше не можуть вести цю війну.

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