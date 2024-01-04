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Росія готує нові удари: в Укренерго оцінили загрозу колапсу

Андрій Ганчук
4 січня 2024, 09:27оновлено 4 січня, 10:13
У разі кризової ситуації в енергетиці потрібно буде вжити деяких заходів, щоб уникнути відключень світла, сказав глава Укренерго Володимир Кудрицький.
ЛЕП, ракета РФ
Колапсу в енергосистемі України не буде - Укренерго / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Колапсу в енергетичній системі України не трапиться навіть у разі масованих ударів агресора Росії по енергооб'єктах під час похолодання. Щоб уникнути можливих відключень електроенергії, потрібно буде включити всі енергоблоки і імпортувати ще 1700 МВт з-за кордону. Про це заявив керівник Укренерго Володимир Кудрицький.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що колапсу в енергетичній системі не трапиться навіть у тому випадку, якщо окупанти завдаватимуть ударів по енергооб'єктах під час похолодань. Саме такі періоди вибирає Москва для своїх атак.

"Ми це вже проходили близько 20 разів. Це, звичайно, створить нам додаткові проблеми. Але я впевнений, що це буде питання тривалості можливих перерв в енергопостачанні через пошкодження будь-яких об'єктів",-вважає Кудрицький.

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Також Володимир Кудрицький підкреслив, що для того, щоб уникнути можливих відключень світла, потрібно включити всі енергоблоки, які зараз на ремонті, імпортувати додаткові 1700 МВт і рекомендувати економне споживання електрики населенням в ранкові та вечірні години.

Проблеми зі світлом через ракетні удари РФ

Масштабна атака агресора Росії на Україну 29 грудня призвела до часткових проблем зі світлом у деяких районах Київської, Дніпропетровської, Одеської та Харківської областей. Ситуація в енергосистемі України в цілому залишалася контрольованою.

Частина Києва була без світла і води через ракетну атаку РФ 2 січня. Російські окупанти з самого ранку атакували столицю і завдали по місту ударів.

Після цього в Укренерго повідомили, що через обстріли РФ залишалися без світла 250 тисяч осіб. Запуску графіків відключення світла не планується.

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