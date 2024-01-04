Експерт оцінив, чи зможе Україна відбивати удари російських "Кинджалів"

За словами Мельника, однією з проблем є недостатня кількість комплексів Patriot і ракет до них.

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Олексій Мельник оцінив, чи зможе Україна відбивати ракетні удари РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, КГВА

Співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник спрогнозував, чи зможе Україна надалі протидіяти ракетним ударам країни-агресора, особливо якщо РФ буде застосовувати ракети "Кинджал", оскільки, згідно з інформацією видання The Telegraph, можливі перебої з ракетами для Patriot.

Мельник зазначив, що навіть найсучасніше ППО не дає стовідсоткової гарантії, і однією з проблем є недостатня кількість як самих комплексів Patriot, так і ракет до них.

"Коли саме настане момент, під час якого кількість цілей буде превалювати над можливостями української ППО перехоплювати ці ракети, невідомо. Під час атаки 2 січня такої критичної ситуації не спостерігалося", - сказав він у інтерв'ю Главреду.

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За його словами, Росія робить ставку на те, що Україні не вистачить ракет.

"Можливо, вибір часу на накопичення впродовж останніх двох місяців був обраний не випадково, адже саме протягом цього терміну з обговоренням поставки західної допомоги в публічній площині почалися проблеми. Тому я не виключаю, що цей фактор брався до уваги при плануванні ударів по Україні російським керівництвом", - припустив Мельник.

Як повідомляв Главред, раніше Олексій Мельник пояснив, навіщо російські окупанти влаштовують масовані ракетні обстріли України.

За його словами, мета цих ударів – "залякування насамперед українського суспільства, військово-політичного керівництва, а також опосередкований сигнал нашим закордонним партнерам".

Олексій Мельник Олексій Мельник - співдиректор програм з питань зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова. Підполковник запасу ЗСУ, учасник миротворчих операцій Організації об'єднаних Націй. У Збройних силах України працював заступником командира авіаційної бази з льотної підготовки.

Ракетні удари РФ по Україні

Вранці 2 січня в Україні була оголошена повітряна тривога у низці областей. Згодом серія вибухів прозвучала в Харкові та Києві.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що внаслідок ракетного удару РФ по Україні 2 січня 92 людини отримали поранення. Відомо про чотирьох жертв російської атаки.

За попередніми даними, противник застосував 99 засобів повітряного нападу - ракет різних типів. Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з підрозділами Сил оборони України знищено 72 повітряні цілі:

10 з 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";

59 з 70 крилатих ракет Х-101 / Х-555 / Х-55;

3 з 3 крилатих ракет "Калібр".

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