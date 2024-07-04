Поклали тисячі солдат: як РФ захопила квартал Часового Яру - Financial Times

Останнім часом росіяни використовують мотоцикли, мотобайки, чотириколісні автомобілі та багі для штурму українських окопів, пише видання.

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Росія змогла захопити східний квартал Часового Яру / колаж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада, 43 окрема механізована бригада

Країна-агресорка Росія змогла захопити східний квартал Часового Яру, який відокремлений від основної частини міста водним каналом. Цей скромний успіх коштував Росії життя кількох тисяч солдатів. Про це повідомляє Financial Times.

Як зазначається, українські війська відійшли з найсхіднішої частини міста після того, як її утримання "стало недоцільним". За словами речника ЗСУ Назара Волошина, оборонні позиції там були знищені, тож подальші спроби утримати цей клаптик землі коштували б додаткових втрат.

"До російського вторгнення населення Часового Яру становило 12 тисяч осіб, зараз там залишаються менше 600 цивільних, які сидять в підвалах під постійними обстрілами", - йдеться в повідомленні видання. відео дня

Варто зауважити, що Часів Яр розташований на стратегічній висоті. Далі на захід лежать критично важливі міста Костянтинівка, Краматорськ, Слов’янськ і Покровськ. Вони опиняться під загрозою окупації, якщо військам Кремля вдасться перебратися через горб у Часовому Яру.

"Українські військові та російські військові аналітики заявили, що сили Москви зазнали значних втрат — ймовірно, у багато тисяч, за підрахунками Києва та аналітиків — під час спроби захопити Часів Яр. Як і під час битви під Бахмутом, який Росія окупувала минулого року після виснажливих місяців боїв і який знаходиться всього в чотирьох милях на схід, російські командири знову застосовують тактику "м’ясного штурму", коли вони посилають піхоту невеликими групами одну за одною для наступу на українські позиції", - пише Financial Times.

Там додають, що за словами солдатів на передовій, останнім часом росіяни використовують мотоцикли, мотобайки, чотириколісні автомобілі та багі для штурму українських окопів.

Що відомо про Financial Times? Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

Бої за Часів Яр - останні новини

Нагадаємо, у 24 окремій механізованій бригаді імені короля Данила повідомили, що наразі склалася "критично важка ситуація" у Часовому Яру на Донеччині. Російська армія безупинно атакує в лоб та намагається обійти місто з флангів.

Раніше, ЗСУ контратакували під Часовим Яром Донецької області і вибили армію країни-агресорки Росії із мікрорайону "Канал".

Відомо, що захоплення Часового Яру могло б забезпечити російській окупаційній армії вигідні позиції для подальших наступальних операцій на Костянтинівку і Дружківку. До такого висновку прийшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

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