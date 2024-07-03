ЗСУ вийшли з мікрорайону 'Канал' у Часовому Яру: в DeepState назвали причину

В DeepState наголосили, що подальше утримування руїн мікрорайону "Канал" у Часовому Ярі призвело б до значних втрат з боку Сил оборони України.

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Ситуація у Часовому Яру різко змінилась / Колаж: Главред, фото: ОК "Захід", 38 окрема бригада морської піхоти

Російські війська змогли зайняти мікрорайон "Канал" у місті Часів Яр на Донеччині. Сили оборони були змушені вийти із зайнятих позицій через повне руйнування даного мікрорайону. Про це в ефірі "Еспресо" повідомив співзасновник та аналітик проєкту DeepState Руслан Микула.

"Ситуація складна. Ворог вчора зайняв мікрорайон "Канал". На штабних мапах він зветься "Новий". На жаль, довелося відступити, оскільки мікрорайон повністю зруйнований. Утримання позицій у цьому мікрорайоні ускладнюється ще й тим, що через "Канал" логістика відбувається у кількох точках. Ворог постійно обстрілює ці точки переправи", - пояснив Микула.

Співзасновник та аналітик проєкту DeepState пояснив, що подальше утримання руїн у мікрорайоні "Канал" призвело б до значних і невиправданих втрат серед особового складу ЗСУ. Саме тому було прийнято рішення відступити, щоб зберегти життя військових.

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Що таке DeepState? DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Бої за Часів Яр - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 26 червня ЗСУ здійснили контратаку під Часовим Яром у Донецькій області та вибили російську армію з мікрорайону "Канал". Про це повідомив аналітик Bild Юліан Рьопке.

Раніше Кирило Буданов дав тривожний прогноз щодо наступу Росії та відповів на питання про можливість утримання Часового Яру силами ЗСУ.

За даними DeepState, 3 червня російські окупанти захопили мікрорайон "Новий" у місті Часів Яр, фактично знищивши його.

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