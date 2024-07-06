УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Потужний удар ЗСУ на сході: підполковник розкрив катастрофічні втрати РФ

Олексій Тесля
6 липня 2024, 18:57
341
За добу ворог здійснив 1100 мінометних та артилерійських обстрілів, розповів Назар Волошин.
Потужний удар ЗСУ на сході: підполковник розкрив катастрофічні втрати РФ
ЗСУ відбивають ворожі атаки на сході / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України

Під час захоплення одного мікрорайону в місті Часів Яр Донецької області армія країни-агресора РФ втратила до 5 тисяч бійців, розповів речник Оперативного стратегічного угруповання військ "Хортиця", підполковник Назар Волошин.

"За нашою інформацією, близько 5 тисяч осіб ворог поклав за час операції з узяття одного або півтора знищеного кварталу", - підкреслив він в ефірі інформаційного телемарафону.

Український військовий уточнив, що ворогові вдалося взяти тільки руїни одного з мікрорайонів міста, водночас тільки за минулу добу ворог здійснив 1100 мінометних і артилерійських обстрілів. При цьому було знищено на напрямку понад 100 окупантів, 132 було поранено. Також ліквідовано кілька одиниць ворожої техніки, складів із боєприпасами.

відео дня

Волошин додав, що українським захисникам також вдалося днями ліквідувати ворожу самохідну установку "Тюльпан".

Наступ Росії 2024

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прогнозує, що РФ може піти в наступ на фронті найближчими місяцями. За його словами, дати відсіч ворогові без військової допомоги союзників Україні буде "катастрофічно важко".

Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула вважає, що окупанти можуть піти в новий наступ. Багато хто не виключає просування в напрямку Харкова. Постійні обстріли можуть вказувати на підготовку росіян.

Часів Яр

Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади.

Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях.

Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше у ЗСУ назвали нову ціль РФ після Часового Яру. Російські окупанти захопити мікрорайон "Новий" у місті Часів Яр Донецької області, при цьому вони буквально стерли його з лиця землі.

Нагадаємо, раніше підполковник розповів про нову тактику росіян на сході. Окупанти проводять механізовані штурми, а також атаки невеликими групами.

Як повідомлялося раніше, РФ наступає на п'яти напрямках біля Часового Яру. У Генштабі ЗСУ повідомили, що на Покровському напрямку зараз тривають десятки бойових зіткнень.

Screenshot
/ Главред

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Часів Яр війна на Донбасі війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Україну накриє майже 40-градусна духота: у яких областях буде найспекотніше

Україну накриє майже 40-градусна духота: у яких областях буде найспекотніше

19:42 Синоптик
Потужний удар ЗСУ на сході: підполковник розкрив катастрофічні втрати РФ

Потужний удар ЗСУ на сході: підполковник розкрив катастрофічні втрати РФ

18:57 Україна
З'являться години зі світлом: графік вимкнення електроенергії на 7 липня

З'являться години зі світлом: графік вимкнення електроенергії на 7 липня

18:46 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Путін озвучив жорстку вимогу щодо захоплення нових територій України - Маломуж 4125

Путін озвучив жорстку вимогу щодо захоплення нових територій України - Маломуж

Чому абрикос не родить: садівник розповів, що обов'язково потрібно зробити влітку 4046

Чому абрикос не родить: садівник розповів, що обов'язково потрібно зробити влітку

650 тисяч окупантів по лінії фронту готові до наступу: Згурець назвав критичні напрямки 2827

650 тисяч окупантів по лінії фронту готові до наступу: Згурець назвав критичні напрямки

Армія РФ прорвалась на Донеччині: в ISW розкрили небезпечні напрямки 2089

Армія РФ прорвалась на Донеччині: в ISW розкрили небезпечні напрямки

Останні новини

19:42

Україну накриє майже 40-градусна духота: у яких областях буде найспекотніше

19:33

Закон про мобілізацію: наскільки часто потрібно проходити ВЛК: відповідь Міноборони

18:57

Потужний удар ЗСУ на сході: підполковник розкрив катастрофічні втрати РФ

18:56

"Абсолютно пустоголова": колишня зірка "Віа Гри" розпекла Сєдокову

18:46

З'являться години зі світлом: графік вимкнення електроенергії на 7 липня

Десятки тисяч солдатів, тунельна війна і ядерний удар: Жданов – про відправку військ КНДР в УкраїнуДесятки тисяч солдатів, тунельна війна і ядерний удар: Жданов – про відправку військ КНДР в Україну
17:56

В Україні різко і помітно підскочать ціни на продукти: експерт пояснив, що сталося

17:55

РФ пішла в новий наступ на Харківщині: у ЗСУ назвали "гарячі" напрямки

17:48

Тіла застрягли в автобусі: на Рівненщині мікроавтобус збив на смерть одразу 14 людейФото

17:26

Як не угробити техніку: що не можна підключати до автомобільного акумулятора

Реклама
17:04

"Щоб ви всі здохли": в Одесі тренер побажав смерті всім захисникам УкраїниВідео

16:54

Зеленський анонсував нові рішення щодо зміцнення ППО: коли чекати на посилення

16:36

Чи дають відпустку під час воєнного стану: кого торкнеться і як отримати

16:34

Військовий розкрив загрози, якщо росіяни дійдуть до траси Покровськ - Костянтинівка

15:55

У Байдена розповіли про підготовку зустрічі із Зеленським і назвали ймовірні терміни

15:54

В один голос сказали "так": Інна Мірошниченко розповіла про перше побачення з донькою Ангеліною

15:43

Хто робить дірки на капусті: бабусині копійчані засоби врятують урожай від шкідників

15:27

Ми повинні дійти до кінця: в ВМС зацікавили сценарієм звільнення Криму

15:01

Путін готовий вести переговори про мир: Столтенберг здивував заявою

14:47

Україні заборонять бити зброєю Франції по РФ: гучна заява Ле Пен

14:26

Втрати росіян на фронті величезні: нові даніПогляд

Реклама
14:23

Не оцет і не хлор: простий засіб з аптеки позбавить запаху котячої сечіВідео

14:11

"Позорище": Лоліта з'явилася в новому образі, який висміяли в мережі

13:40

Бояться "ударного кулака" ЗСУ: РФ нарощує оборонні позиції в Криму - АТЕШФото

13:38

Українцям несподівано змінили графік: у які години чекати на відключення світла 6 липня

13:22

Меган Маркл перебуває під сильним тиском через свій бізнес

12:58

Для чого люди загортають ключ від автомобіля в фольгу: відповідь здивує багатьох

12:51

Чим підгодувати троянди, щоб вони рясно цвіли: названо найкраще добривоВідео

12:48

У країні НАТО запропонували розпочати "мирні переговори" між Україною та РФ – деталі

12:44

ЗСУ перехопили тактичну ініціативу: командир батальйону розкрив ситуацію на Харківщині

12:11

"Не залишимо нікого у неволі": скільки українців повернули з полону - Зеленський

12:08

Альона Вінницька розповіла, чому розлучалася з чоловіком і чим це закінчилося

11:46

ГУР потужно вдарило по важливих об'єктах окупантів: названо втрати РФ

11:27

Табу для спальні: де ніколи не можна ставити ліжко

11:17

Графіки відключень скасували на кілька годин: коли українці будуть зі світлом

10:59

Армія РФ прорвалась на Донеччині: в ISW розкрили небезпечні напрямки

10:37

"Я той хлопець, який зупинив Путіна": Байден здивував заявою після дебатів

10:12

Церковне свято 7 липня: що не можна робити у день Усіх святих землі Української

09:41

17 липня зміняться правила виїзду з України для чоловіків: які нові вимоги

09:14

Чому абрикос не родить: садівник розповів, що обов'язково потрібно зробити влітку

08:54

Лунали потужні вибухи на Сумщині: РФ вдарила по енергетичній інфраструктурі

Реклама
08:42

Закінчення війни зі знищенням державності: в ISW назвали план Путіна

07:44

Одразу три райони: Краснодарський край РФ атакували безпілотники – що відомо

05:06

Путін озвучив жорстку вимогу щодо захоплення нових територій України - Маломуж

04:30

Зможуть відгадати тільки генії: потрібно знайти сову за 7 секунд

04:00

Найняла охорону: Алла Пугачова терміново залишає Ізраїль - що сталося

03:40

Бої за Часів Яр: несподіваний прогноз після відходу ЗСУ

03:15

Чому не можна мити машину до 17:00: знають лише найкмітливіші автомобілісти

02:45

"Можливо, війна наближається до кінця": професор здивував прогнозом

02:05

Дружина тяжкохворого Вілліса показала рідкісні фото їхніх доньок

01:34

Як перевірити спостережливість: потрібно знайти 6 відмінностей за 23 секунди

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки и хитрости
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти