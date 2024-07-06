Потужний удар ЗСУ на сході: підполковник розкрив катастрофічні втрати РФ

За добу ворог здійснив 1100 мінометних та артилерійських обстрілів, розповів Назар Волошин.

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ЗСУ відбивають ворожі атаки на сході / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України

Під час захоплення одного мікрорайону в місті Часів Яр Донецької області армія країни-агресора РФ втратила до 5 тисяч бійців, розповів речник Оперативного стратегічного угруповання військ "Хортиця", підполковник Назар Волошин.

"За нашою інформацією, близько 5 тисяч осіб ворог поклав за час операції з узяття одного або півтора знищеного кварталу", - підкреслив він в ефірі інформаційного телемарафону.

Український військовий уточнив, що ворогові вдалося взяти тільки руїни одного з мікрорайонів міста, водночас тільки за минулу добу ворог здійснив 1100 мінометних і артилерійських обстрілів. При цьому було знищено на напрямку понад 100 окупантів, 132 було поранено. Також ліквідовано кілька одиниць ворожої техніки, складів із боєприпасами.

відео дня

Волошин додав, що українським захисникам також вдалося днями ліквідувати ворожу самохідну установку "Тюльпан".

Наступ Росії 2024 Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прогнозує, що РФ може піти в наступ на фронті найближчими місяцями. За його словами, дати відсіч ворогові без військової допомоги союзників Україні буде "катастрофічно важко". Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула вважає, що окупанти можуть піти в новий наступ. Багато хто не виключає просування в напрямку Харкова. Постійні обстріли можуть вказувати на підготовку росіян.

Часів Яр Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади. Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях. Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області

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Раніше у ЗСУ назвали нову ціль РФ після Часового Яру. Російські окупанти захопити мікрорайон "Новий" у місті Часів Яр Донецької області, при цьому вони буквально стерли його з лиця землі.

Нагадаємо, раніше підполковник розповів про нову тактику росіян на сході. Окупанти проводять механізовані штурми, а також атаки невеликими групами.

Як повідомлялося раніше, РФ наступає на п'яти напрямках біля Часового Яру. У Генштабі ЗСУ повідомили, що на Покровському напрямку зараз тривають десятки бойових зіткнень.

/ Главред

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