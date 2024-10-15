Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Беруть "у кліщі": ексспівробітник СБУ назвав, яке місто під загрозою захоплення РФ

Олексій Тесля
15 жовтня 2024, 10:35
149
Противник спробує повторити сценарій захоплення Вугледара, попередив Іван Ступак.
Ступак
Іван Ступак оцінив перспективи розвитку ситуації на фронті / Колаж: Главред, фото: Facebook/UALandForces, Facebook І. Ступака

Ситуація в районах Курахового, Селидового і Часова Яру залишається шалено важкою, задумка Росії - вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, заявив військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

"Противник використовує стратегію, яка передбачає реалізацію своєї переваги в чисельності особового складу і наявності коригованих авіабомб (КАБів), які працюють, як консервний ніж. Останній рік росіяни використовують тактику ударів по флангах. Це як у боксі: можна завдавати прямого удару по опонентові і з труднощами пробивати його оборону, а можна бити збоку по печінці та нирках. І ось російська армія навчилася діяти саме так. Якщо вона не може взяти місто в лоб, то намагається його обійти. Тактика призвела до падіння Авдіївки і Вугледара, адже Вугледар не брали в лоб, а взяли в клішні", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт також зазначає, що ворог продовжує тиск у районі Селидового, але місто - це лише "трамплін для взяття Покровська", тож росіяни намагатимуться захопити Селидове, щоб обійти Покровськ із різних боків.

"Такі ж дії будуть і щодо Курахового, яке спробують узяти в кліщі. Завдання - просунутися від Вугледара в напрямку Курахового, з півдня обрізати сполучення Сил оборони з основною дорогою, і взяти саме місто. Знищити його й окупувати", - пояснив він.

Хто такий Іван Ступак

Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

Водночас співрозмовник звернув увагу на те, що противник спробує саме з півдня зайти на позиції ЗСУ в Кураховому та повторити сценарій Вугледара: змусити наші війська вночі залишити позиції та домогтися швидкого успіху.

"Саме так виглядає російська тактика, яку противник застосовує в боях за всі населені пункти в західній частині Донецької області", - додав Ступак.

Дивіться відео - Пентагон розкрив втрати армії РФ:

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що два великих міста на сході під загрозою. Російські окупанти посилили тиск на Курахівському напрямку, однак просуваються і на інших ділянках фронту, заявив військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ стягує резерви і готує новий штурм. Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ на Харківському напрямку, повідомили в ОТГ "Харків".

Як повідомлялося раніше, десантники ЗСУ відбили атаку ворога. Українські захисники зірвали штурм підрозділів армії країни-окупанта РФ на Покровському напрямку.

Screenshot
/ Главред

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ЗСУ Курахове війна на Донбасі війна Росії та України Іван Ступак
Реклама

Головне за день

Більше
"Великий прорив": ворог вже за 2 км від важливого міста на Донеччині - BILD

"Великий прорив": ворог вже за 2 км від важливого міста на Донеччині - BILD

12:10Україна
Масовані обстріли РФ по енергетиці: в РНБО назвали ймовірний період

Масовані обстріли РФ по енергетиці: в РНБО назвали ймовірний період

12:05Україна
Харків може стати непридатним для життя: експерт озвучив цинічний план ворога

Харків може стати непридатним для життя: експерт озвучив цинічний план ворога

11:22Україна
Реклама

Популярне

Більше
Три дні будуть заморозки: синоптикиня назвала найхолодніші дні цього тижня

Три дні будуть заморозки: синоптикиня назвала найхолодніші дні цього тижня

Які 3 помилки є на картинці: мало хто зможе дати відповідь за 10 секунд

Які 3 помилки є на картинці: мало хто зможе дати відповідь за 10 секунд

Українці можуть оплачувати рахунки за комунальні послуги, не витративши ні копійки

Українці можуть оплачувати рахунки за комунальні послуги, не витративши ні копійки

Влупить 5-градусний мороз і будуть опади: де синоптики прогнозують сніг

Влупить 5-градусний мороз і будуть опади: де синоптики прогнозують сніг

"Немає вже ким поповнювати": в Раді пояснили причини масових рейдів ТЦК

"Немає вже ким поповнювати": в Раді пояснили причини масових рейдів ТЦК

Останні новини

12:10

"Великий прорив": ворог вже за 2 км від важливого міста на Донеччині - BILD

12:05

Масовані обстріли РФ по енергетиці: в РНБО назвали ймовірний період

11:47

В ключових штатах перевага за Трампом: які результати останнього опитування США

11:46

Путін попереджав про напад на Україну: Трамп зробив несподіване зізнанняВідео

11:38

Заморозки не лише на ґрунті: синоптик попередила про похолодання

На Україну чекає битва за три міста Донбасу, 2025-го війна може зупинитися – СтупакНа Україну чекає битва за три міста Донбасу, 2025-го війна може зупинитися – Ступак
11:22

Харків може стати непридатним для життя: експерт озвучив цинічний план ворога

11:03

Зниження мобілізаційного віку до 21 року: комбриг НГУ виступив з дивною заявою

10:55

Китайський гороскоп на завтра 16 жовтня: Кроликам - скандали, Козлам - проблеми

10:41

Ніколь Кідман відштовхнула Сальму Гаєк: момент потрапив на відеоВідео

Реклама
10:35

Беруть "у кліщі": ексспівробітник СБУ назвав, яке місто під загрозою захоплення РФВідео

10:19

Таро-прогноз на повню 17 жовтня: Левам - подарунок, Скорпіонам - страх, Рибам - сваркаВідео

10:16

"Відвоювали приблизно 46% території": армія РФ витісняє ЗСУ на Курщині - ISW

10:08

"З дурдому втік": путініст Тарзан засвітився з незнайомкою в барі в ганебному вигляді

09:44

Оцет може стати головним ворогом: що ніколи не можна чистити цим продуктом

09:35

Вибухи гриміли у восьми областях: РФ вдарила по Україні десятками ракет і дронівВідео

09:35

Алла Пугачова оплакує свого дорогого чоловіка та залишила послання - деталі

09:09

Жабогадюкінг по-російськи: Путін віджимає Wildberries у КадироваПогляд

08:51

ЗСУ повернули позиції в Торецьку: аналітики ISW поділилися успіхами на фронті

08:21

"Нас ніколи не залякають": новий глава НАТО розніс погрози Путіна - заява

08:20

Карта Deep State онлайн за 15 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Реклама
08:08

Здивував навіть журналістку: як Володимир Кличко відреагував на запитання про колишню наречену

08:01

Армія РФ просунулася біля 5 населених пунктів у трьох областях - Deep State

06:48

У Миколаєві пролунали близько 7 вибухів: загинула жінка, поранено 16 українцівФото

06:10

Трамп узяв і проговорився: що наобіцявПогляд

05:55

Чому не можна казати "олЕнь": якої помилки ми часто припускаємосяВідео

05:30

Ребус для тих, у кого відмінний зір: треба за 9 секунд знайти бджолу

05:02

Помиляється майже кожен: як правильно їсти піцу, руками чи приборами

04:45

"20 тисяч особового складу з танками": прогноз імовірності перекидання військ із КНДРВідео

04:13

Кохатимуть довіку: 4 найвідданіші знаки зодіаку в шлюбі

03:27

Їх варто уникати: фахівці назвали "найгірший колір" фарби для кімнати - вердикт здивує

02:39

Етикет у музеї: чи можна розмовляти і фотографувати експонати?

02:10

Впізнати складно: який вигляд 58-річна Марина Хлєбнікова має через 3 роки після пожежі

01:20

F-16 проти ворожого Су-34: експерт дав відповідь, як Україна добиває літаки РФ

00:18

Зовсім не "маленьке пташеня": який вигляд має 15-річна онука Віктора ЮщенкаВідео

14 жовтня, понеділок
23:41

Що не так у парку: тільки справжній "Шерлок Холмс" знайде помилку за 8 секунд

23:31

Гарантія безпеки для України: Єрмак розкрив деталі реалізації плану перемоги

22:54

На тлі чуток про роман: Анна Трінчер зазбиралася на "Холостячку"

22:50

Цієї осені ціни підскочать одразу на цілий "кошик" популярних продуктів

22:34

Небувалі темпи: у The Times розкрили "тактику м'ясорубки" окупантів РФ

22:30

"Перемога не буде такою, як ви можете собі уявити": командир штурмової роти озвучив прогноз

Реклама
21:55

І Тоня в Києві: Ольга Сумська здивувала фотографією зі своїми доньками

21:50

Дозволить Кім Чен Ину вступити у війну: Путін вніс проєкт до Держдуми

21:19

"Тільки любов виправдовує": мокрий Остап Ступка показав молоду обраницю

21:08

Душив і принижував таксиста-українця: у Польщі п'яному бешкетнику світить 5 років в'язниці

20:57

Велика помилка: названо п’ять порід собак, яким не можна жити в квартирі

20:52

Експерт про участь КНДР у війні: у Кореї - понад 1,5 мільйона Сухопутних військ

20:50

РФ сподівається на Трампа і готова зазнавати чи не найбільших втрат за час війни – WSJ

20:23

Терти більше не потрібно: як видалити перманентний маркет з будь-яких предметівВідео

20:09

У розвідці дізналися плани ворога: КНДР включається у війну в Україні – ЗеленськийВідео

19:43

Влупить 5-градусний мороз і будуть опади: де синоптики прогнозують сніг

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти