Беруть "у кліщі": ексспівробітник СБУ назвав, яке місто під загрозою захоплення РФ

Ситуація в районах Курахового, Селидового і Часова Яру залишається шалено важкою, задумка Росії - вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, заявив військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак.
"Противник використовує стратегію, яка передбачає реалізацію своєї переваги в чисельності особового складу і наявності коригованих авіабомб (КАБів), які працюють, як консервний ніж. Останній рік росіяни використовують тактику ударів по флангах. Це як у боксі: можна завдавати прямого удару по опонентові і з труднощами пробивати його оборону, а можна бити збоку по печінці та нирках. І ось російська армія навчилася діяти саме так. Якщо вона не може взяти місто в лоб, то намагається його обійти. Тактика призвела до падіння Авдіївки і Вугледара, адже Вугледар не брали в лоб, а взяли в клішні", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.
Експерт також зазначає, що ворог продовжує тиск у районі Селидового, але місто - це лише "трамплін для взяття Покровська", тож росіяни намагатимуться захопити Селидове, щоб обійти Покровськ із різних боків.
"Такі ж дії будуть і щодо Курахового, яке спробують узяти в кліщі. Завдання - просунутися від Вугледара в напрямку Курахового, з півдня обрізати сполучення Сил оборони з основною дорогою, і взяти саме місто. Знищити його й окупувати", - пояснив він.
Хто такий Іван Ступак
Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.
Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.
Водночас співрозмовник звернув увагу на те, що противник спробує саме з півдня зайти на позиції ЗСУ в Кураховому та повторити сценарій Вугледара: змусити наші війська вночі залишити позиції та домогтися швидкого успіху.
"Саме так виглядає російська тактика, яку противник застосовує в боях за всі населені пункти в західній частині Донецької області", - додав Ступак.
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Ситуація на фронті - останні новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що два великих міста на сході під загрозою. Російські окупанти посилили тиск на Курахівському напрямку, однак просуваються і на інших ділянках фронту, заявив військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ стягує резерви і готує новий штурм. Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ на Харківському напрямку, повідомили в ОТГ "Харків".
Як повідомлялося раніше, десантники ЗСУ відбили атаку ворога. Українські захисники зірвали штурм підрозділів армії країни-окупанта РФ на Покровському напрямку.
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