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Два великі міста під загрозою: названо цілі армії РФ на сході

Олексій Тесля
13 жовтня 2024, 02:30
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Основний задум ворога не змінився, наголосив Олександр Мусієнко.
Олександр Мусієнко, ЗСУ
/ Колаж: Главред, фото: facebook.com/musiienkoua, 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

Російські окупанти посилили тиск на Курахівському напрямку, проте просуваються і на інших ділянках фронту, заявив військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Як підкреслив він у коментарі Каналу 24, ворог інтенсифікує бої на Куп'янському напрямку, при цьому дещо стабілізується ситуація в районі Покровська.

"Основний задум ворога не змінився - це операції, що охоплюють Курахове і Покровськ. Тобто спроби взяти в напівоточення ці міста з перспективою їх повного оточення. Якщо вони зможуть оточити Покровськ, то розраховують на те, що в якийсь момент зможуть атакувати його, як Авдіївку. Тобто просто почати активні наступальні дії. Це завдання на найближчі тижні", - пояснив експерт.

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При цьому він звернув увагу на те, що Куп'янський напрямок так само залишається непростим, адже росіяни продовжують флангові операції і створюють ризики напівоточення та оточення.

"Так само в них є мета розтягнути нашу лінію оборони на Сході - не дати нам концентруватися на тих рубежах, де нам потрібно. Це також очевидно", - додав Мусієнко.

Хто такий Олександр Мусієнко

Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що ЗСУ знищили бойовий потенціал РФ на Харківському напрямку. Окупанти не змогли провести повноцінний наступ на Харківському напрямку завдяки діям ЗСУ, тепер противнику варто виходити з цієї ділянки фронту.

Нагадаємо, раніше було названо головну проблему ЗСУ на Харківському напрямку. Українські воїни очікують посилення у вигляді систем протиповітряної оборони наземного базування на Харківському напрямку.

Як повідомлялося раніше, російські окупанти продовжують свої спроби прорвати оборону українських військ у зоні оперативно-тактичного угруповання "Харків". У Вовчанську активізувалася ворожа повітряна розвідка з використанням дронів, а також переміщення особового складу.

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Олександр Мусієнко війна Росії та України
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