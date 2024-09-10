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Росіяни лізуть без упину: у ЗСУ розкрили реальну ситуацію на фронті

Юлія Закрепа
10 вересня 2024, 19:32
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На Харківському напрямку російські окупанти здійснили штурм оборонних рубежів українського війська.
Росіяни лізуть без упину: у ЗСУ розкрили реальну ситуацію на фронті
Яка ситуація на фронті / колаж: Главред, фото: 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада,72 ОМБр імені Чорних Запорожців

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що незважаючи на значні втрати, російські окупаційні війська продовжують спроби прорвати оборону українських підрозділів. Найбільш гарячими залишаються Курахівський та Покровський напрямки.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що загалом, від початку доби відбулося 76 бойових зіткнень. Не припиняються підступні атаки артилерії та авіації ворога по прикордонню Сумської і Чернігівської областей.

10 вересня від ворожих артелерійських обстрілів з території Росії постраждали райони населених пунктів Миколаївка, Малушине, Галаганівка, Попівка, Товстодубове та Олександрівка. Крім цього, ворог завдав ударів КАБами по районах населених пунктів Грем’яч, Пустогород, Глухів, Річки, Павлівка та Миколаївка, загалом скинувши 20 авіаційних бомб.

відео дня

Агресор не забуває завдавати ударів і по своїй території, так, за наявною інформацією, за сьогодні ворог здійснив вісім авіаційних ударів по території Курської області, задіявши десять авіабомб.

  • На Харківському напрямку російські окупанти здійснили штурм оборонних рубежів українського війська в районі Вовчанська. Точиться бій.
  • На Куп’янському напрямку противник п’ять разів активно йшов на позиції наших підрозділів у районах Синьківки та Лозової. Українські воїни стійко тримають оборону.
  • На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 16 атак на позиції українців поблизу Дружелюбівки, Твердохлібового, Невського, Макіївки, Новосадового та Торського. Одинадцять боєзіткнень завершилось, ще п’ять - триває.
  • На Сіверському напрямку, поблизу населених пунктів Верхньокам’янське, Григорівка та Спірне оборонці української землі відбили дев’ять атак окупаційної армії.
  • На Краматорському напрямку загарбники здійснили три штурмові дії в напрямку позицій нашого війська поблизу Іванівського та Калинівки. Наразі точиться одне боєзіткнення. Ситуація контрольована.
  • На Торецькому напрямку кількість ворожих атак зросла до п’яти. Ворог зосередив свої зусилля в районі Дачного, Торецька та Неліпівки, де Силами оборони відбито дві атаки, три боєзіткнення тривають досі. Окупанти активно застосовують авіацію на цьому напрямку, зокрема бомбардуванням піддаються райони Торецька та Іванопілля.
  • З початку доби на Покровському напрямку противник, за підтримки авіації, вже здійснив 14 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Свиридонівки, Гродівки, Іванівки, Новогродівки, Михайлівки та Маринівки. Сили оборони стримують натиск та на даний час відбили 11 атак противника, три атаки тривають. Втрати ворога уточнюються.
  • Продовжуються бої поблизу Красногорівки, Георгіївки, Українська, Антонівки та Костянтинівки на Курахівському напрямку. За уточненою інформацією, за 10 вересня зафіксовано 14 атак окупаційної армії, три з них ще тривають.
  • На Времівському напрямку противник активних наступальних дій поки не проводив. Здійснює обстріли позицій, населених пунктів та завдає авіаційних ударів.
  • На Оріхівському напрямку окупанти провели одну невдалу спробу атакувати наші підрозділи поблизу Малих Щербаків.
  • На Придніпровському напрямку противник п’ять раз безуспішно намагався вибити українських воїнів із займаних позицій.

Що таке Генштаб ЗСУ?

Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що майор ЗСУ вказав на важливий нюанс, коли закінчиться війна в Україні. Якщо у РФ буде можливість атакувати Україну ракетами і дронами, то не можна буде вважати, що війна закінчилася. Україні повністю потрібно розбити російську армію.

Росіяни активізувались на новому напрямку фронту. За словами Дмитра Лиховія, наразі російські війська найбільш активно тиснуть на позиції ЗСУ на лівому березі Дніпра, зокрема в Херсонській області.

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