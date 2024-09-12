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Під Покровськом РФ пішла в наступ з купою бронетехніки: яку відсіч дають ЗСУ

Марія Николишин
12 вересня 2024, 10:51
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Востаннє ворог проводив подібні штурмові дії із застосуванням такої кількості техніки в ніч з 1 на 2 вересня, каже Цехоцький.
Під Покровськом РФ пішла в наступ з купою бронетехніки: яку відсіч дають ЗСУ
РФ пішла в наступ з купою бронетехніки під Покровськом / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, deepstatemap.live

Окупанти не припиняють спроб прорвати лінію оборони ЗСУ на Покровському напрямку. Про це повідомив офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка ЗСУ Сергій Цехоцький в ефірі телемарафону.

"Зранку сьогодні в кількості 14 одиниць важкої бронетехніки в районі населеного пункту Красногорівка пішли в атаку. Наразі 5 одиниць вже підбито – 4 БМП та 1 танк. Далі бої тривають. Також знищено близько 30 окупантів – це лише за ніч, інші данні будуть пізніше. Протягом минулої доби було ліквідовано близько 50 окупантів, збито понад 10 БПЛА та деактивовано засобами РЕБ 97 одиниць БПЛА ворога", – розповів Цехоцький.

За його словами, востаннє ворог проводив подібні штурмові дії із застосуванням такої кількості техніки в ніч з 1 на 2 вересня. Тоді окупанти застосували 12 одиниць бронетехніки. Між цими атаками ворог проводив регулярні штурми малими та великими піхотними групами.

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"Це були штурми кожного дня й кожної ночі. Це були піхотні штурми, без застосування техніки. Тому що їм треба якийсь час оговтатися, накопичити сили, підтягнути цю техніку. Тому така пауза в 10 днів. І коли вони не досягають того успіху, на який розраховували піхотними штурмами – тоді вони намагаються такими залізними ударними механізованими кулаками бити по обороні", – пояснив офіцер.

Хто такий Сергій Цехоцький?

Сергій Цехоцький - військовослужбовець 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, офіцер Збройних Сил України. Регулярно в етерах розповідає про бої бригади в найгарячіших точках фронту, зокрема Авдіївському, Новопавлівському та Покровському напрямках.

Бої на Покровському напрямку - що відомо

Нагадаємо, Міністерство оборони США оцінює ситуацію навколо Покровська як продовження запеклих боїв і наголошує, що місто не перебуває під контролем російських військ, попри заяви російської пропаганди.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко раніше повідомляв, що на Покровському напрямку суттєво знизилась наступальна операція російських окупантів.

Аналітики моніторингового каналу DeepState повідомляли, що Силам оборони України довелося відступити з Водяного, розташованого за 4 км від Вугледара.

Під Покровськом РФ пішла в наступ з купою бронетехніки: яку відсіч дають ЗСУ
Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

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