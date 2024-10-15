Десятки 'двохсотих' і поранених: названо катастрофічні втрати РФ на сході

Українські захисники фіксують значні втрати російських окупантів щодоби на сході, повідомив представник пресслужби 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Андрій Полухін.
Як наголосив він в ефірі Нromadske, у середньому, за 5-6 штурмів малими піхотними групами від 3 до 6 осіб, втрати ворога становлять від 30 до 50 осіб пораненими та знищеними.
"Ця цифра не точна, проте може показати середньостатистичну ситуацію втрат росіян у районі Часового Яру", - пояснив український захисник.
Водночас він вказав на те, що російські війська просунулися на Бахмутському напрямку. Вони змогли пройти на південний схід від Часового Яру.
Часів Яр
Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади.
Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях.
Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області
Водночас представник 24-ї ОМБр попередив про те, що ворог, як і раніше, отримує централізовано і у великій кількості дрони. Однак, українські військові результативніше працюють дронами, додає військовий.
"Є питання до якості їхніх дронів і до пілотів, які ними користуються. Однак росіяни мають на місці і професійних спеціалістів, які можуть виправити у БПЛА те, що потрібно", - резюмував Полухін.
Дивіться відео - Пентагон розкрив втрати армії РФ:
Раніше ексспівробітник СБУ назвав, яке місто під загрозою захоплення РФ. Противник спробує повторити сценарій захоплення Вугледара, попередив Іван Ступак.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що два великих міста на сході під загрозою. Російські окупанти посилили тиск на Курахівському напрямку, проте просуваються і на інших ділянках фронту, заявив військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.
Як повідомлялося раніше, десантники ЗСУ відбили атаку ворога. Українські захисники зірвали штурм підрозділів армії країни-окупанта РФ на Покровському напрямку.
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