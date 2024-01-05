Знищено офіцерів та спецпризначенців РФ: нові деталі ударів по окупантах у Криму

Внаслідок ракетного удару по військових об'єктах російських окупантів у Криму знищено 23 військових РФ, а також підірвано ворожі системи ППО та РЕБ.
У четвер увечері, 4 січня, українська армія випустила по окупантах в Криму не менше 10 ракет, йдеться в повідомленні Telegram-каналу "Кремлевская табакерка".
Уточнюється, що в результаті влучань щонайменше трьох ракет були зруйновані військові об'єкти РФ в Сакському районі і недалеко від Севастополя.
"На двох об'єктах загинули 23 військових, п'ятеро з них – високопоставлені офіцери. Також серед загиблих - щонайменше 9 спецпризначенців", - йдеться у повідомленні.
Крім того, ракетним ударом знищено кілька елементів ППО та РЕБ окупантів РФ у Криму.
"Джерела в армії попереджають, що за цими ударами можуть послідувати нові спроби атакувати військову інфраструктуру півострова (вони вже були), враховуючи що його протиповітряна оборона тепер ослаблена", - сказано в повідомленні.
Деталі удару по окупантах РФ у Криму
Раніше в мережі повідомляли про "приліт" в районі Юхариної Балки, де розташовані системи російської ППО.
Згідно з опублікованою картою, створеною журналістами Крим.Реалії, на місці прильоту розташована 31-а дивізія ППО Повітряно-космічних сил Росії.
Раніше тут розміщувалася 76 дивізія ППО України (в/ч А-2355).
Крім того, в Мережі також показали місце "прильоту" по військових об'єктах РФ під Євпаторією.
Удари по окупантах у Криму
Раніше повідомлялося, що в Криму - вибухи і стовпи диму: окупанти скаржаться на масовану ракетну атаку. Окупанти звітують про "знищення" 10 ракет ЗСУ, а в мережі пишуть про "прильоти".
2 січня в тимчасово окупованому Росією Криму лунали вибухи. Як зазначили місцеві телеграм-канали, ймовірно було завдано удару по аеродрому Бельбек. Водночас, спікер Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат відзначив, що даний аеродром є основною авіаційною базою противника, яку використовують для нападу на Україну.
Як заявили раніше у Військово-Морських силах України, ЗСУ знищили 15 кораблів окупантів Росії, ще майже стільки ж пошкодили. Речник ВМС Дмитро Плетенчук сказав, що росіяни прибрали з Чорного моря ракетоносії, якими могли б бити по Україні.
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