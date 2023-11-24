Знищено ППО, РЛС та особовий склад ворога: у в/ч РФ у Криму прогриміли 4 вибухи

Окупанти скаржаться на одну з найбільших спроб атак військових об'єктів РФ в окупованому Криму.

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У Джанкої вдарили по території в/ч РФ / Колаж: Главред, Фото: Pixabay, скріншот

Стали відомі подробиці нічного удару безпілотників по військових об'єктах російських окупантів в Криму.

В ході атаки в Джанкої була уражена військова частина росіян, а також ППО, РЛС і особовий склад загарбників. Про це повідомляється в Telegram-каналі Кримські партизани.

"У Джанкої уражена військова частина. Знищені ППО і РЛС росіян, а також особовий склад", - йдеться в повідомленні. відео дня

Також публікується відео пожежі у військовій частині РФ в Криму після удару безпілотників і перехоплення переговорів окупантів. Вони говорять про те, що на території в/ч прогриміли 4 вибухи.

Додамо, що за заявою колаборанта Володимира Сальдо, в ніч на 24 листопада була зроблена одна з найбільших спроб атак військових об'єктів РФ в окупованому Криму.

Дивіться відео - у Криму БПЛА вдарили по в/ч РФ:

/ Скріншот

Незаконна анексія Криму У березні 2014 року в Криму під дулами російських військових пройшов так званий "референдум" про статус півострова, більшість жителів нібито висловилися за приєднання до РФ. Пізніше Росія незаконно анексувала Крим. В Україні влада визнала 20 лютого 2014 року датою початку захоплення півострова.

Київ вважає Крим українським. Україна та низка західних держав покарали Москву за захоплення півострова – запровадили санкції.

Раніше в РФ поскаржилися на масову атаку дронів на Крим. Безпілотники нібито атакували не тільки окупований Крим, а й Волгоградську область Росії.

Нагадаємо, раніше воїни ГУР вдарили по рідкісній радіолокаційній станції в Білгородській області. В результаті удару станція була пошкоджена і виведена з ладу, а особовий склад ворога зазнав втрат.

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