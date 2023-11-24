Світан назвав головну умову звільнення Криму українською армією

Найприйнятнішою умовою звільненням ЗСУ півострова Крим буде тільки той план, при якому Україні західні союзники передадуть безліч літаків F-16. Про це в інтерв'ю Главреду сказав військовий експерт, полковник запасу Роман Світан
"Крим - кишеня, практично готовий оперативний котел, проте найприйнятнішою умовою для проведення операції з його звільнення стане наявність літаків. Там доведеться дуже багато літати, сухопутні війська просуватися так швидко не можуть. Тому однозначно потрібні далекобійні ракети і винищувачі. Швидше за все, Кримський півострів буде звільнятися навесні, після отримання літаків і ракет", ‒ сказав він.
Дивіться на відео інтерв'ю Романа Світана Главреду:
Хто такий Роман Світан
Світан Роман (4 січня 1964, місто Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, що пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.
Сценарії закінчення війни
Нагадаємо, раніше Роман Світан назвав місяць і сценарій закінчення війни в Україні. Після появи у ЗСУ сучасної авіації ситуація може змінитися, не виключив експерт.
Нагадаємо, раніше був розкритий несподіваний сценарій закінчення війни в Україні. У РФ хочуть зняти санкції і відновити отримання прибутку за рахунок продажу вуглеводнів, упевнений Валерій Клочок.
Нагадаємо, раніше Олександр Хара розповів варіанти завершення війни в Україні. Експерт вважає, що для України було б добре, якби росіяни зрозуміли, що більше не можуть вести цю війну.
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