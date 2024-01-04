У Криму - вибухи і стовпи диму: окупанти скаржаться на масовану ракетну атаку

Окупанти звітують про "знищення" 10 ракет ЗСУ, а в мережі пишуть про "прильоти".

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У Криму сьогодні ввечері було" голосно " / Колаж Главреда. Фото: скріншоти

Увечері, 4 січня, в окупованому РФ Криму прогриміли потужні вибухи. Судячи з опублікованих кадрів в мережі, над півостровом видніється не один стовп диму. Місцева "влада", що співпрацює з Кремлем, повідомляє про роботу ППО в Севастополі, а Міноборони РФ звітує про "знищення" 10 ракет ЗСУ.

Вибухи в Криму 4 січня

Про потужні вибухи в місті сьогодні ввечері повідомила низка підконтрольних Москві пабліків. Водночас український Telegram "Кримський вітер" з посиланням на підписників серед тамтешніх зазначає, що вибухи лунали у районі Євпаторії та Юхариної балки (Севастополь).

На відео кримчанин повідомляє, що одну ракету російської ППО вдалося перехопити, а друга нібито поцілила по військовій частині окупантів.

відео дня

"Пролетіла ракета... Поруч ППО відпрацювала. Одну ціль збили зверху, а інша все-таки влучила... Що це у нас... район "5-го км". Капець", - ділиться очевидець події.

Вибухи в Севастополі 4 січня - дивіться відео:

Окупанти сурмлять про "роботу ППО" і скаржаться на атаку ЗСУ

Російські колаборанти перекрили проїзд по Кримському мосту і задіяли "маскування" у районі Північної бухти, пише ТАСС.

"Губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв, тим часом, пише про "відбиття" окупантами "великої кількості повітряних цілей".

А Міноборони країни-агресорки РФ стверджує, що російська ППО нібито знищила 10 "українських ракет" над Кримським півостровом.

Що відбувається в Криму

Буквально кілька днів тому, 2 січня, в Криму прогриміли нові потужні вибухи. У мережі писали про "прильоти" по аеродрому Бельбек. Це - основний аеродром росіян, який ВКС РФ використовують для атак по материковій Україні.

Зокрема, з аеродромів у Криму злітають "Шахеди" і балістичні ракети "Іскандер", пояснював речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Вибухи у Криму також відгриміли 26 і 30 грудня 2023 року. Під час атаки ЗСУ 26 грудня у порту Феодосії було знищено ВДК російського флоту "Новочеркаськ", який, найімовірніше, перевозив боєприпаси південному угрупованню окупантів.

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