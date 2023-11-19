ЗСУ знищили 15 кораблів, ще майже стільки ж пошкодили - ВМС України

Нині у Чорному морі немає катерів та кораблів, які могли б завдати ракетних ударів.

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ЗСУ знищили 15 російських кораблів / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

У Росії є 30 бойових кораблів та катерів, які можуть наносити по Україні ракетні удари. Про це заявив речник Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, повідомляє Еспресо.

Серед них є сторожові, патрульні, надводні та підводні носії крилатих ракет, а також ракетні катери.

"З цього бойового ядра в 30 одиниць ще 10 кораблів - єдині зразки озброєння, які ворог реально може використовувати, це носії крилатих ракет. За моєю інформацією, з них 15 знищено і ще 12 пошкоджено", - сказав Плетенчук. відео дня

За даними капітана 3 рангу, російський флот налічував до 80 бойових одиниць корабельно-катерного складу. Нині у Чорному морі нема кораблів РФ, які могли б атакувати Україну ракетами.

"Ми взагалі не бачимо в морі присутніх кораблів так званого Чорноморського флоту, носіїв тим більше. Попри те, що подібні кораблі можуть подолати стихію в морі, системи озброєння розраховані на трохи інші умови", - сказав Плетенчук.

Удари по Чорноморському флоту РФ

Україна почала нову серію атак на Чорноморський флот біля Криму і Севастополя. Це сталося після того, як РФ заявила про "вихід" з "зернової угоди" і почала погрожувати ударами по цивільних судах.

"Жирними цілями" для ЗСУ стали бойові кораблі росіян, які РФ використовувала для ударів "Калібрами" по Україні. Так під ударом ЗСУ опинилися і патрульні судна.

Пізніше ЗСУ завдали потужний удар по штабу Чорноморського флоту у Севастополі. Повідомлялося про те, що в результаті атаки загинуло понад 30 російських офіцерів.

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