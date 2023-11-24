У РФ поскаржилися на масову атаку дронів на Крим: кажуть, що збили 13 БПЛА

Міноборони країни-агресорки Росії поскаржилося, що на тимчасово окупований Крим у ніч на п’ятницю, 24 листопада, була здійснена масована атака дронами. Водночас російське оборонне відомство традиційно похвалилося тим, що окупанти нібито "збили усі безпілотники".
У РФ кажуть, начебто над півостровом були збиті 13 безпілотних літальних апаратів. Але дрони, за їхніми словами, літали не лише над Кримом, а й над Волгоградською областю Росії. Над територією РФ нібито було збито 3 безпілотники.
У мережі в ніч на п’ятницю на вибухи скаржилися жителі Джанкоя. Дехто з користувачів повірив у версію окупантів про "роботу ППО", але дехто говорив, нібито було "сім прильотів".
Проте в російському міноборони традиційно відзвітували, нібито не йдеться ні про які влучання, а нічні вибухи були саме "роботою ППО". Також у російському окупантському відомстві цинічно заявили, начебто Україна ударом дронів хотіла здійснити "терористичну атаку на російські об’єкти".
Вибухи у Криму
Нагадаємо, 21 листопада ЗМІ повідомляли про вибухи в Криму. Низка українських ЗМІ та кримських пабліків повідомили про вибухи на заході Криму 21 листопада. Разом з тим, окупаційна "влада" стверджувала, що все це – фейк, а в регіоні нібито все добре.
У Криму в ніч на 22 листопада прогриміли потужні вибухи. У міноборони країни-окупанта заявили, що вранці на територію Криму прорвалися три безпілотники. Окупанти відзвітували про те, що їхня "ППО" нібито впоралася з дронами.
Також раніше повідомлялося, що ударом морських дронів знищено командира десантного катера РФ проєкту "Серна". Денис Нікітін був ліквідований в результаті нічної атаки українських надводних ударних дронів.
Читайте також:
- "Скорочення допомоги Україні": експерт пояснив, чим загрожує підписання Байденом тимчасового бюджету США
- Небажання Швейцарії передавати Україні німецькі Leopard 2 суперечить здоровому глузду - ЗМІ
- Чому Росія заморозила обмін полоненими: ГУР назвало кілька причин