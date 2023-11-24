У РФ поскаржилися на масову атаку дронів на Крим: кажуть, що збили 13 БПЛА

Безпілотники нібито атакували не лише окупований Крим, а й Волгоградську область Росії.

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У РФ поскаржилися на масову атаку дронів на Крим/ колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скрін

Міноборони країни-агресорки Росії поскаржилося, що на тимчасово окупований Крим у ніч на п’ятницю, 24 листопада, була здійснена масована атака дронами. Водночас російське оборонне відомство традиційно похвалилося тим, що окупанти нібито "збили усі безпілотники".

У РФ кажуть, начебто над півостровом були збиті 13 безпілотних літальних апаратів. Але дрони, за їхніми словами, літали не лише над Кримом, а й над Волгоградською областю Росії. Над територією РФ нібито було збито 3 безпілотники.

У мережі в ніч на п’ятницю на вибухи скаржилися жителі Джанкоя. Дехто з користувачів повірив у версію окупантів про "роботу ППО", але дехто говорив, нібито було "сім прильотів".

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Проте в російському міноборони традиційно відзвітували, нібито не йдеться ні про які влучання, а нічні вибухи були саме "роботою ППО". Також у російському окупантському відомстві цинічно заявили, начебто Україна ударом дронів хотіла здійснити "терористичну атаку на російські об’єкти".

Вибухи у Криму

Нагадаємо, 21 листопада ЗМІ повідомляли про вибухи в Криму. Низка українських ЗМІ та кримських пабліків повідомили про вибухи на заході Криму 21 листопада. Разом з тим, окупаційна "влада" стверджувала, що все це – фейк, а в регіоні нібито все добре.

У Криму в ніч на 22 листопада прогриміли потужні вибухи. У міноборони країни-окупанта заявили, що вранці на територію Криму прорвалися три безпілотники. Окупанти відзвітували про те, що їхня "ППО" нібито впоралася з дронами.

Також раніше повідомлялося, що ударом морських дронів знищено командира десантного катера РФ проєкту "Серна". Денис Нікітін був ліквідований в результаті нічної атаки українських надводних ударних дронів.

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