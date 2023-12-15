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У Криму пролунали потужні вибухи: окупанти заявляють про роботу ППО

Руслана Заклінська
15 грудня 2023, 21:52
У тимчасово окупованому Криму пролунала серія потужних вибухів.
У Криму пролунали потужні вибухи: окупанти заявляють про роботу ППО
У Криму пролунали вибухи / Колаж: Главред, фото: УНІАН, uk.wikipedia.org

У тимчасово окупованому Севастополі прогримів вибух. Після цього так званий "губернатор" Севастополя Михайло Розважаєв повідомив про збиття безпілотника. Про це повідомив Крим.Реалії.

Кореспондент " Крим.Реальності " повідомив, що у центральній частині Севастополя було чути кілька пусків реактивних бомбометрів. Незабаром в місті пролунав гучний вибух у районі входу в головну бухту Севастополя.

Розважаєв зазначив, що російська система протиповітряної оборони нібито збила безпілотник і "пошкоджень інфраструктури не зафіксовано". Також телеграм-канал" Кримський вітер "повідомив про два вибухи в Джанкої, внаслідок чого перекрили рух через пункт пропуску "Джанкой".

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Згодом Крим.Реалії повідомили, з посиланням на місцевих жителів, що російська ППО працює в районі між Чорноморським та Міжводним. Також повідомляється про роботу ППО в районі Генічеська.

Нагадаємо, українські партизани успішно проникли до 56-го гвардійського десантно-штурмового полку у Феодосії (Крим) і отримали важливу інформацію про стан російських військ. "АТЕШ" повідомив, що їх агент здобув дані про особовий склад, техніку та озброєння частини.

Також 5 грудня в окупованій Феодосії пролунали потужні вибухи у морському нафтовому терміналі. За даними Telegram-каналу Кримський вітер, атаку здійснили два безпілотники-камікадзе. Перший безпілотник здетонував у повітрі, а другий впав неподалік одного з паливних резервуарів.

Як раніше повідомляв Главред, українські спецслужби здійснили атаку за допомогою дронів на військові об'єкти окупантів у Криму. Атака охопила різні об'єкти, включаючи радіолокаційні системи та стоянку гелікоптерів.

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Севастополь Джанкой новини Криму
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