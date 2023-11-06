Вогняна "бавовна" в Сєдовому: під удар могла потрапити база з вертольотами РФ

У захопленому РФ селищі Сєдове Донецької області російські окупанти ймовірно ремонтували вертольоти, куди їх перебазували з Бердянського та Луганського аеродромів, які зазнали ударів ракетами ATACMS.
Раніше місцеві жителі передавали інформацію про переміщення вертольотів через узбережжя Азовського моря в напрямку Новоазовська і Бердянська, розповів Каналу 24 депутат Маріупольської міськради Дмитро Забавін.
З цього можна зробити висновки, що ці вертольоти могли бути зосереджені в місці попадання. При цьому він не виключив, що з урахуванням того, який потужний вибух стався в Сєдовому, можна припустити, що ворог зазнав великих втрат боєкомплекту і військової техніки.
"Так вони надходили раніше в Маріуполі, коли вважали, що українська "бавовна" не може туди потрапити. Але потім почали дуже обережно розміщувати в Маріупольському районі військову техніку і боєкомплект і особовий склад. А зараз окупантам доведеться все це переміщати щонайменше в напрямку Таганрога ", – додав Забавін.
Нагадаємо, під Маріуполем у глибокому тилу стався сильний вибух. У селищі Сєдове Донецької області, яке розташовано на березі Азовського моря, в небо піднявся величезний вогненний стовп і звучить детонація.
За даними радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, на місці "прильоту" була стоянка військових машин окупантів, а також склад БК.
Раніше повідомлялося про те, що війська РФ возять "зуби дракона" і готуються до "оборони" Маріуполя. Окупанти країни-агресора Росії похапцем будують нові "оборонні" споруди в захопленому Маріуполі, розповіли партизани руху Атеш.
Як повідомлялося раніше, Росія вперше за півроку перекинула до Маріуполя нові резерви, розповів Петро Андрющенко. За його словами, йдеться про 5 тисяч окупантів.
Інші новини:
- У ЗСУ є все, щоб продовжувати контрнаступ взимку-Умеров
- Удар по Чорноморському флоту: ЗСУ підтвердили підрив корабля "Павло Державін"
- Заходять у тил росіянам: ЗСУ розкрили деталі успішного прориву на Сході