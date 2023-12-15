'Знадобилась 1 ніч і сірник': стали відомі деталі потужного вибуху у Воронежі

В Легіоні "Свобода Росії" розкрили деталі підриву нафтового резервуару в місті Воронеж. Там зазначили, що ресурси РФ мають працювати на Росію, а не на війну.

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Стали відомі деталі "бавовни" в російському Воронежі / Колаж Главред, фото: donpress, скріншот із відео

Легіон "Свобода Росії" висловив "теплі привітання та величезну повагу" всім анонімним патріотам, підірвавши нафтобазу у Воронежі. Це вдалося завдяки "одній безсонній ночі та сірнику". Про це написали в телеграм-каналі Легіону.

В Легіоні "Свобода Росії" зазначили, що для того, щоб знищити ворога на передовій, необхідно провести розвідку протягом кількох днів, витратити значну кількість снарядів, залучити артилеристів та операторів безпілотників. Однак, щоб ліквідувати паливо в тилу, вистачить сірника і однієї безсонної ночі.

"Щоб знищити танк на фронті – потрібен дрон, гаубиця, міномет або далекобійна гармата, розрахунок з кількох людей і часто кількагодинна розвідка. Щоб знищити танк у тилу, достатньо відкрутити одну гайку на заводі-виробнику. Загалом передаємо гаряче привітання і величезну повагу всім невідомим патріотам, які працюють на нашій Батьківщині", - наголосили в легіоні. відео дня

Легіон "Свобода Росії" здійснив підтрив нафтобази у Воронежі. Організація також повідомила, що у російських військових тепер відсутній один резервуар із паливом компанії "Роснефть" у Воронежі.

"Природні ресурси Росії мають працювати на Росію, а не на злочинну війну. Опір працює. Росія буде вільною", - наголосили в легіоні.

"Бавовна" на території Росії

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