Вибух у сільраді: стало відомо, чому депутат так вирішив помститися голові ОТГ

На засіданні обговорювали питання підняття зарплати голові ОТГ, який був обраний від ОПЗЖ.

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Депутат кинув три гранати на засіданні сільради / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

На Закарпатті депутат Керецьківської територіальної громади від "Слуги народу" Сергій Батрин кинув 3 гранати прямо під час сесії в будівлі сільради. Стало відомо, чому Батрин так зробив. Про це розповів журналіст Віталій Глагола.

Все сталося в той момент, коли на сесії обговорювали питання зарплати голови ОТГ на 2024 рік. Головою є Михайло Мушка від ОПЗЖ. Він хоче собі надбавку в 50% і щомісячної премії в розмірі 100% від окладу.

Батрин вимагав, щоб голова ОТГ відзвітував за бюджет 2023 року, перш ніж затверджувати бюджет на 2024 рік. Він виступив проти надбавки мушці. Батрин не вважає, що робота голови сільради задовільна. Відзначається, що між ними вже давно існує конфлікт, а минулого року навіть підіймалося питання про дострокове припинення повноважень Мушки.

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У якийсь момент Батрін вийшов із залу, повернувся через 2 хвилини і кинув гранати. У ЗМІ повідомляють, що із залу разом з Батріним вийшов ще один депутат, але він не повертався разом з ним на засідання.

Нагадаємо, вранці 15 грудня стало відомо про те, що на Закарпатті депутат підірвав гранати в будівлі сільради. В результаті 26 осіб поранено, 6 з них у важкому стані, медики намагаються реанімувати підривника.

Як повідомлялося раніше, 6 листопада 2023 року в селі Чайки (Київська область) в результаті розриву гранати загинув військовослужбовець Геннадій Частяков, який працював помічником Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. 13-річний син Геннадія Частякова після вибуху перебуває у важкому стані, його дочка отримала легкі ушкодження.

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