Не просто БпЛА: експерт назвав зброю, якою ЗСУ атакували склад в Торопці

Українська ракета-дрон "Паляниця" могла мати бронебійну частину, яка здатна пробити бетонний захист складу РФ в Тверській області, припустив Костянтин Криволап.

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Чим Україна атакувала склад з ракетами РФ в Торопці - відповідь експерта / Колаж: Главред, фото: Maxar, скріншот з відео, 22 ОМБр

ЗСУ могли вдарити по складу з ракетами в російському місті Торопець Тверської області далекобійною ракетою-дроном "Паляниця". Про це в інтерв'ю Главреду розповів авіаційний експерт, колишній інженер з випробувань "Конструкторського бюро Антонов" Костянтин Криволап.

"Найімовірніше, це або Паляниця, або ракета Нептун, у якої теж газотурбінний двигун. Проте судячи з того, що Нептун приписаний до Військово-морських сил, про участь яких в операції не повідомлялося, можна зробити припущення, що били все-таки Паляницею", - пояснив він.

Криволап зауважив, що важко стверджувати, чи "Паляниця" могла пробити бетонні укриття "складу світового рівня", оскільки ця інформація закрита. За його словами, не виключено, що українська далекобійна ракета-дрон була обладнана бронебійною частиною, яка зруйнувала бетонний захист росіян.

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"Я не впевнений у тому, що Паляниця останньої версії має саме такий вигляд, як нам показали... Очевидно, що за півроку зовнішній вигляд Паляниці вже трохи інший. Характеристики боєприпасу, який встановлений у цій ракеті-дроні, точно ніде не вказано, проте вага бойової частини в будь-якому разі не менша за 60-80 кілограмів, а можливо, навіть, і до 100 кг. Україна зробила суттєвий ривок у розвитку бойових частин для різних типів озброєнь, і я не виключаю, що Паляниця була обладнана бронебійною частиною, яка могла пробити захист із бетону", - зазначив Криволап.

Експерт також наголосив, що судячи з детонації на складі в Торопці, можна припустити, що росіяни там зберігали не лише снаряди калібру 152 мм, 82-мі міни і снаряди для РСЗВ Град калібру 122 мм.

"Дуже схоже на вибухи бойової частини вагою під 500 кг. А півтонники - це ракети Іскандер, Кинджал, північнокорейські KN-23", - додав Криволап.

Хто такий Костянтин Криволап? Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

Удар по складу БК у Торопці - що відомо

У ніч на середу, 18 вересня, безпілотники атакували склад боєприпасів РФ в місті Торопець Тверської області. На складі виникла масштабна пожежа, яка спровокувала детонацію боєприпасів.

За удар по складу в Торопці взяла відповідаольність Служба безпеки України.

Вибух був настільки потужним, що викликав навіть землетрус. Сила поштовхів досягла 2,8 бала за шкалою Ріхтера.

Головний редактор Defense Express Олег Катков повідомив, що на знищеному складі боєприпасів у Тверській області росіяни зберігали дефіцитні снаряди та балістичні ракети.

У РФ заявили, що через атаку України російська армія втратила десятки солдатів. Потужні вибухи могли знищити близько сотні солдатів, які перебували в зоні ураження.

Як повідомляв Главред, атака українських безпілотників на склад з ракетами в Тверської області, за словами голови розвідцентру Сил оборони Естонії, матиме значні наслідки на фронті в найближчі тижні.

Внаслідок атаки знищено близько 30 тисяч тонн боєприпасів, що еквівалентно приблизно 750 тисячам снарядів. Це - дво-тримісячний запас для Росії.

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