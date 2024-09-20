Тисячі тонн боєприпасів злетіли в повітря: розвідка Естонії про удар по Торопцю

Наслідки атаки ЗСУ по арсеналу в Торопці будуть помітні найближчими тижнями на фронті, заявив Антс Ківісельг.

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Наслідки на фронті помітимо найближчими тижнями - розвідка Естонії / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Maxar

Атака українських БпЛА на склад з ракетами в російському місті Торопець Тверської області матиме серйозні наслідки на фронті. Вони стануть помітними найближчими тижнями. Про це на заявив голова розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, пише ERR.

За його словами, ЗСУ здійснили удар у момент, коли частину російських боєприпасів ще не перемістили в бункери. Тому на ворожому складі виникла ланцюг вибухів.

Як зазначив Ківісельг, в результаті атаки вибухнуло близько 30 тисяч тонн боєприпасів, що еквівалентно приблизно 750 тисячам снарядів. Для порівняння, Росія щотижня випускає близько 10 тисяч снарядів.

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"Тобто це дво-тримісячний запас боєприпасів. Внаслідок цієї атаки Росія зазнала втрат у боєприпасах, і наслідки цієї втрати ми побачимо на фронті найближчими тижнями", - наголосив полковник.

Голова розвідцентру Сил оборони Естонії зауважив, що українські сили продовжують утримувати ініціативу у Курській області, незважаючи на російський контрнаступ.

"У четвер минулого тижня українці також відкрили нову ділянку фронту – Глушківський напрямок, де ЗСУ просунулися майже на шість кілометрів углиб російської території", - додав Ківісельг.

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Удар по складу БК у Торопці - головне

У ніч на середу, 18 вересня, безпілотники атакували склад боєприпасів російської армії в місті Торопець Тверської області. Внаслідок вибухів на складі виникла масштабна пожежа, що спричинила детонацію боєприпасів.

Служба безпеки України взяла на себе відповідальність за удар по складу в Торопці.

Удар був настільки потужним, що викликав навіть землетрус. Сила поштовхів досягла 2,8 бала за шкалою Ріхтера.

Головний редактор Defense Express Олег Катков повідомив, що на знищеному складі боєприпасів у Тверській області росіяни зберігали дефіцитні снаряди та балістичні ракети. Цей склад належить до 107 арсеналу ГРАУ МО РФ і є одним з найбільших в країні, слугуючи логістичним хабом для армії.

У РФ повідомили про десятки жертв на артилерійському складі в Торопці Тверської області. Потужні вибухи, що сталися там, могли знищити значну кількість російських військових, які перебували в зоні ураження, де було близько сотні солдатів.

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