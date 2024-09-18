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Вибух спричинив землетрус: ЗСУ завдали історичного удару по арсеналу у Торопці - ЗМІ

Руслана Заклінська
18 вересня 2024, 16:40оновлено 18 вересня, 18:16
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Атака безпілотниками по складу БК у Торопці має усі шанси стати рекордною та увійти в історію, стверджують аналітики Defence Express.
Вибух спричинив землетрус: ЗСУ завдали історичного удару по арсеналу у Торопці - ЗМІ
Атака БПЛА на склад боєприпасів у місті Торопець принесла "землетрусну бавовну" / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Україна успішно атакувала безпілотниками один із найбільших складів боєприпасів Росії біля міста Торопець у Тверській області. Ця подія може увійти в історію як одна з найбільш масштабних атак на ворожі арсенали. Про це заявили аналітики Defence Express.

Ціллю удару ЗСУ був 107-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони Росії. На цьому об'єкті, за оцінкою аналітиків, ворог міг зберігати до 30 тисяч тонн боєприпасів різних типів, включаючи зенітні ракети. Склад БК у Торопці один із найбільших у "європейській" частині Росії.

Як зазвичай, російська влада прагне зменшити значення інциденту, тому заявила, що "нічого не сталося" і зафіксовано лише "падіння уламків". Попри заяви місцевої влади, масштаби руйнувань очевидні: вибух повибивав вікна в будинках на відстані до 5 кілометрів від складу.

відео дня

Удар по складу спричинив землетрус

Удар був настільки потужним, що навіть викликав землетрус. За даними ресурсу Volcanodiscovery, сила поштовхів, зафіксованих на північ від Торопця, досягла 2,8 балів за шкалою Ріхтера.

"Сам цей факт свідчить про масштаб втрат для ворога від цієї вдалої атаки Сил оборони України значно краще, аніж навіть ефектні фото та відео вибухів на цьому складі. Бо такий "сейсмічний" ефект міг виникнути хіба що від одночасного підриву одразу кількох тисяч тон боєприпасів", - йдеться у матеріалі.

Аналітики порівнюють цей вибух з детонацією малопотужного ядерного боєзаряду. Адже 30 тисяч тонн боєприпасів, які підірвали на російському арсеналі, еквівалентні 30 кілотоннам тротилу, що є мірою потужності ядерних боєзарядів.

Існують припущення, що на цьому складі могли зберігатися балістичні ракети, такі як KN-23 або 9М723 для ОТРК "Іскандер", однак аналітики поки не можуть підтвердити ці дані.

Цей арсенал відігравав ключову роль у забезпеченні російських військ на Курському напрямку, де зараз триває операція Сил оборони України. Вдало проведена атака значно ускладнить логістичні можливості окупантів і вплине на їх здатність протидіяти діям ЗСУ.

"Заодно маємо певний цікавий історичний момент – мабуть рідко коли траплявся вдалий момент з підривом важливого складу боєприпасів противника під час стратегічно важливої кампанії, як це вийшло із 107-им арсеналом Міноборони РФ в Торопці", - наголосили у Defence Express.

Окрім того, маршрут постачання боєприпасів із цього складу частково проходив через територію Білорусі, що робить подію ще більш важливою з логістичної точки зору.

Боєприпаси на складі в Торопці продовжують детонувати:

Вибух спричинив землетрус: ЗСУ завдали історичного удару по арсеналу у Торопці - ЗМІ
Відео, де вибухає російський арсенал / Фото: скрішот відео

Що відомо про Defense Express

Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал, пише Вікіпедія.

Компанія визнається експертною у своїй галузі численними українськими ЗМІ. Брала участь у реалізації інформаційних проєктів, зокрема для ГУР МОУ.

Удар по складу РФ в Торопці - головне

Нагадаємо, у ніч на 18 вересня в Торопці, що знаходиться в Тверській області РФ, через атаку дронів спалахнула пожежа на складі боєприпасів. На ворожому складі почалася детонація, тому місцеве населення евакуюють. Вибухи були настільки сильними, що їх чули в інших областях Росії.

Арсенал у Торопці атакували дрони Служби безпеки України. Там зберігалися ракети "Іскандер", "Точка-У" та інші боєприпаси.

Російські пропагандисти підтвердили суттєві втрати окупантів після атаки українських безпілотників на склад боєприпасів у Торопці. Склад атакували щонайменше 8 дронів, хоча Міноборони РФ стверджує про збиття "півсотні БПЛА". Водночас пропагандисти зізналися, що більшість дронів влучили в арсенал, де зберігалися ракети.

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