Помер миттєво: у Кривому Розі COVID-пацієнт вистрибнув з 8 поверху лікарні

У Кривому Розі вчинив самогубство пацієнт COVID-відділення / "Свої. Кривий Ріг"

У Кривому Розі пацієнт лікарні, яка лікує хворих з коронавірусом, вчинив самогубство. 64-річний чоловік вистрибнув з вікна восьмого поверху медзакладу.

Внаслідок падіння чоловік отримав смертельні травми. Врятувати його було неможливо – лікарі одразу констатували смерть, повідомляє видання "Свої. Кривий Ріг".

Трагедія сталася у міській лікарні №16. Медики розповіли, що пацієнт лікувався від COVID-19, проте у нього була низка важких хвороб. Серед них – хронічна енцефалопатія на тлі генералізованого атеросклерозу. За словами лікарів, таке захворювання може спричинити різні порушення у поведінці.

Нагадаємо, раніше на Волині вистрибнув з вікна пацієнт COVID-відділення. 78-річний чоловік здійснив самогубство після телефонної розмови з донькою напередодні дня, коли його повинні були виписати. За словами сусіда по палаті, все сталося за лічені хвилини.

Також раніше повідомлялося, що російський турист вчинив самогубство на борту літака. Він зачинився в туалеті і повісився. Через надзвичайну подію авіасудну довелося зробити екстрену посадку.

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