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Зачинився в туалеті літака і повісився: турист вчинив самогубство на борту авіалайнера

23 листопада 2021, 13:26

Через надзвичайну подію авіасудну довелося зробити екстрену посадку.

Турист вчинив самогубство на борту літака / Reuters

Російський турист наклав на себе руки в літаку, яким повертався додому з відпочинку в Єгипті. 48-річний чоловік зачинився в туалеті і повісився на ремені від своєї сумки.

Автомеханік Олександр відпочивав сам у Шарм-ель-Шейху, повідомляє Telegram-канал SHOT.

"Все начебто було добре. Писав дружині, що кохає. Одного разу, правда, отруївся єгипетською їжею. І ось настав час повертатися до Самари...", – йдеться у повідомленні.

Після закінчення відпочинку чоловік повертався додому літаком авіакомпанії "Сибір". Майже одразу після зльоту він замкнувся у туалеті. Стюардеси помітили, що одного пасажира немає на місці, приблизно через 15 хвилин. Відчинити двері до туалету вони не змогли – ймовірно, чоловік чимось заблокував клямку. Коли інші пасажири допомогли зняти двері з петель, вони виявили тіло туриста.

На борту літака серед інших пасажирів було троє лікарів, проте їм не вдалося повернути Олександра до життя. Літак екстрено сів у Каїрі. Бригада швидкої допомоги, яку викликали на місце події, уже не могла нічим зарадити і лише констатувала смерть.

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читайте також"Прощалася з рідними": у Києві школярка вчинила суїцидТіло чоловіка довелося перевозити до Самари у багажному відділенні літака – єгипетські поліцейські відмовилися залишити тіло у Каїрі.

Очевидці події зазначили, що загиблий перед трагедією поводив себе дивно. Вони помітили, що чоловік розмовляв сам із собою, і пізніше випив води і заспокоївся. За словами родичів Олександра, у нього були проблеми з психікою – їх спричинила аварія, у яку він колись потрапив у Таїланді.

Представники авіакомпанії "Сибір" підтвердили факт загибелі пасажира на борту літака, пише РИА Новости. Зазначається, що слідчі з’ясовують обставини надзвичайної події.

Раніше повідомлялося, що під Луцьком пацієнт COVID-відділення викинувся з вікна. Від травм він помер на місці. Основна версія поліції – самогубство. Перед трагедією загиблий телефоном поспілкувався зі своєю дочкою. Чи могла ця розмова стати причиною самогубства – з'ясовуватимуть у поліції.

Також у Харкові в один день скоїли самогубство двоє 19-річних хлопців. Один з померлих випав з сьомого поверху багатоповерхівки в Київському районі міста і від отриманих травм помер на місці, а інший загиблий того ж дня також викинувся з будинку, тільки по вул. Клочківській.

viber
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