Випав з вікна лікарні після розмови з донькою: на Волині загинув пацієнт COVID-відділення

Пацієнт COVID-лікарні у Боголюбах випав з вікна / uagit.tv

78-річний чоловік загинув після падіння з вікна четвертого поверху COVID-лікарні поблизу Луцька. Поліція розглядає версію самогубства.

"Близько 21:00 вчора до поліції надійшло повідомлення про вчинення самогубства 78-річним жителем Львівської області. Чоловік вистрибнув із четвертого поверху медзакладу, в якому проходив лікування, він загинув на місці", – повідомила поліція Волинської області.

Правоохоронці не виявили слідів насилля під час попереднього огляду. Тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу. Встановлюються усі обставини загибелі.

Загиблий є уродженцем Сокальського району Львівської області. Він лікувався у COVID-стаціонарі Волинської обласної клінічної лікарні селі Боголюби поблизу Луцька упродовж трьох тижнів, і вже сьогодні, 22 листопада, його повинні були виписати.

Як повідомляє ТСН, трагедія сталася після телефонної розмови із донькою. Проте чи саме розмова з рідними стала причиною трагедії – поки що невідомо. Також лікарі не коментують, у якому психологічному стані був чоловік перед загибеллю.

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Нагадаємо, раніше у Дніпрі пацієнт з COVID-19 перерізав собі горло. Лікарям вдалося вчасно зупинити кровотечу. Чоловік потрапив до реанімації у важкому стані. Медики кажуть, що він не витримав страждань через важку форму коронавірусної хвороби.

Крім цього, в Тернополі пацієнт з коронавірусом перерізав собі сонну артерію на очах у лікарів. Чоловік занадто гостро відчував провину через те, що нібито заразив багато людей.