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Поговорив телефоном і викинувся у вікно: подробиці трагедії з COVID-пацієнтом під Луцьком

23 листопада 2021, 10:54
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Чоловікові було 78 років. За словами сусіда по палаті, все сталося за лічені хвилини. Основна версія поліції - самогубство.

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У Боголюбах 78-річний чоловік випав з четвертого поверху лікарні / скріншот тсн

У Волинській області 78-річний чоловік, який лікувався від коронавірусу, випав з вікна на четвертому поверсі лікарні. Від травм пацієнт помер на місці.

Трагедія сталася 22 листопада в госпіталі в Боголюбах біля Луцька, передає ТСН. Основна версія поліції - самогубство.

За словами сусіда по палаті, пізно ввечері літній чоловік підійшов до вікна, відкрив його та кинувся вниз. Все сталося за лічені секунди. Відомо, що перед цим загиблий телефоном поспілкувався зі своєю дочкою. Чи могла ця розмова стати причиною самогубства - з'ясовуватимуть у поліції.

"Черговий лікар вибіг одразу на вулицю. Там травми були несумісні з життям. Одразу була констатована смерть", - розповів директор з лікувальної роботи Юрій Філіпчук.

Тіло направлено на проведення судово-медичної експертизи. Поліцейські встановлюють всі обставини та причини загибелі.

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Загиблий чоловік родом з Львівської області. До лікарні він потрапив три тижні тому у важкому стані. У пацієнта були супутні захворювання. На апараті ШВЛ не перебував, проте постійно потребував кисню. Будь-яких нервових розладів у загиблого медики не помічали.

При цьому хворі після коронавірусу нерідко страждають через депресію.

"Звичайно, гіпоксія може спричинити такі речі й викликає у пацієнтів не лише в нашому відділенні, в нашій країні, але і по всьому світу. Як один з факторів", - пояснив Юрій Філіпчук.

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Як повідомляв Главред, в лютому 2021 року в міській лікарні швидкої допомоги Тернополя стався моторошний інцидент. Хворий на коронавірус пацієнт на очах у медиків перерізав собі сонну артерію. Чоловік гостро відчував провину через те, що нібито заразив багато людей.

Коронавірус і суїцид

Коронавірус негативно впливає на психіку і може спровокувати суїцидальну поведінку в пацієнтів, у яких вже були психологічні розлади. Про це повідомив завідувач пульмонологічного відділення у Волинській обласній клінічній лікарні Олег Яковенко.

Український педіатр Євген Комаровський пояснив, чому пацієнти з COVID-19 намагаються накласти на себе руки.

Завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Харківської медичної академії, професор Володимир Корсунов повідомив, що саме коронавірус може підштовхувати до самогубства.

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