РФ може відкрити новий фронт: над якими областями нависла загроза вторгнення

Командир РДК попередив, що дводенні переговори Путіна з Лукашенком можуть сигналізувати про підготовку до вторгнення.

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Загроза наступу з Білорусі / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, deepstatemap

Головне із заяви командира РДК:

Росія може відкрити новий фронт на півночі України

Мобілізація в РФ - спроба зламати ситуацію на фронті

У Білорусі фіксуються навчання ТрО

Країна-агресор Росія може відкрити новий фронт на кордоні з Чернігівською та Сумською областями, використавши для цього територію Білорусі. Про це заявив командир Російського добровольчого корпусу (РДК) Денис Капустін в інтерв’ю Новини.LIVE.

За його словами, ризик вторгнення з північного напрямку знову став цілком реальним.

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Він наголосив, що після 24 лютого 2022 року нереалістичних варіантів розвитку подій не існує. Зокрема, ключовим мотивом Кремля є намагання зламати нинішню конфігурацію бойових дій, яка не дає Москві переваги.

"Я думаю, що мобілізація - це справді спроба порушити той певний баланс, який зараз зберігається на фронті. Ну або, можливо, нас чекає відкриття нового фронту, де Чернігів, на спільному кордоні з Республікою Білорусь. Ось це цілком можливо, що нас чекає напад з того боку. Бо це теж один із варіантів порушити нинішній баланс сил", - підкреслив командир РДК.

Окремо Капустін зупинився на рівні контролю Москви над Мінськом. На його думку, тривалість останнього спілкування двох керівників свідчить про серйозний тиск на самопроголошеного президента Білорусі.

"Натомість їхня зустріч тривала цілих 2 дні. Ми можемо лише здогадуватися, звичайно, що відбувалося. Але, судячи з усього, Володимир Володимирович переконував пана Лукашенка в тому, що варіантів у нього немає", - переконаний він.

Крім того, командир РДК додав, що на території Білорусі фіксуються поточні військові приготування.

"Там зараз якісь навчання ТрО відбуваються на території Білорусі. Формування десантно-штурмових груп", - підсумував Капустін.

Білорусь розбудовує військову інфраструктуру

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко говорив, що наразі на території Білорусі не спостерігається ударного угруповання ворога, але українська розвідка фіксує розбудову військової інфраструктури.

Він підкреслив, що йдеться про полігони, і місця, де можна утримувати особовий склад чи техніку.

"У більшості це відбувається по напрямку Чернігівщини та Київщини. Менше це проглядається біля наших західних областей – Волинь та Рівненщина", - підкреслив Демченко.

Армія Білорусі / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, Сили оборони України нещодавно досягли успіхів у Харківській області. Українські воїни контратакують армію Росії в районі населеного пункту Рідкодуб, що на південний захід від Борової.

Аналітики DeepState заявляли, що окупанти просунулися у Харківській та Сумській областях. Зокрема, ворожим військам вдалося розширити зону контролю поблизу прикордонного села Устинівка Куп’янського району Харківської області. Площа так званої "червоної зони" зросла на 3,15 кв. км.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко говорив, що Росія може спробувати використати Чернігівську область як новий напрямок для тиску на Україну, однак наразі ознак підготовки безпосереднього вторгнення на цій ділянці кордону не зафіксовано.

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Про джерело: Російський добровольчий корпус (РДК) Російський добровольчий корпус - військовий підрозділ Збройних сил України, який сформований вихідцями з Росії, що проживають на території країн Європейського союзу, України, у серпні 2022 року для захисту України від російського вторгнення під час російсько-української війни. Входить до складу Інтернаціонального легіону ТрО України. На цей час проводять бойові дії на Авдіївському напрямі, Запорожжі, Лиманському напрямі, так і на території Росії в прикордонних регіонах, повідомляє Вікіпедія.

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