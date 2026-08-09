Окупанти просуваються на важливій ділянці фронту: в DeepState розкрили деталі

Аналітики фіксують зміну лінії фронту одразу на двох ділянках в Донецькій області.

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Окупанти мають просування в Донецькій області / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, deepstatemap

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В DeepState повідомили про зміну лінії фронту

Зокрема, ворог просунувся у Часовому Яру на Донеччині

Російські окупаційні війська просунулися у Часовому Яру Донецької області. Про це у неділю, 9 серпня, повідомили аналітики проєкту DeepState.

Аналітики додали, що просування ворога також було зафіксоване поблизу Іллінівки - села у Краматорському районі Донецької області.

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"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Іллінівки та у Часовому Яру", - йдеться у повідомленні.

Варто додати, що 8 серпня аналітики говорили про те, що російські окупанти мають просування у Краматорському районі Донецької області. Тоді йшлося про село Каленики.

DeepState / Інфографіка: Главред

Росія може відкрити новий фронт

Командир Російського добровольчого корпусу (РДК) Денис Капустін заявив, що Росія може відкрити новий фронт на кордоні з Чернігівською та Сумською областями, використавши для цього територію Білорусі.

На його думку, ключовим мотивом Кремля є намагання зламати нинішню конфігурацію бойових дій, яка не дає Москві переваги.

"Я думаю, що мобілізація - це справді спроба порушити той певний баланс, який зараз зберігається на фронті. Ну або, можливо, нас чекає відкриття нового фронту, де Чернігів, на спільному кордоні з Республікою Білорусь. Ось це цілком можливо, що нас чекає напад з того боку. Бо це теж один із варіантів порушити нинішній баланс сил", - наголосив він.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, Сили оборони України нещодавно досягли успіхів у Харківській області. Українські воїни контратакують армію країни-агресорки Росії в районі населеного пункту Рідкодуб, що на південний захід від Борової.

Раніше аналітики DeepState говорили, що окупаційна армія РФ має територіальні успіхи поблизу поблизу Рясного Краснопільської громади на Сумщині. Площа окупованої території в цьому районі збільшилася приблизно на 1 кв. км і нині становить 78 кв. км.

Окупаційна армія країни-агресорки Росії здійснила спробу масованого танкового прориву на Добропільському напрямку, але прикордонники підрозділу "Фенікс" у взаємодії із суміжними підрозділами зірвали ворожий план.

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Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live - інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

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