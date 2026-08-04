Окупанти просунулися одразу в двох областях України: яка зараз ситуація на фронті

Армії РФ вдалося розширити зону контролю на Харківщині та Сумщині.

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Війська РФ просунулися на Харківщині та Сумщині / Колаж: главред, фото: DeepState, Генштаб

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Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій

Окупанти просунулися Харківській та Сумській областях

Аналітики DeepState оновили інтерактивну мапу бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Окупанти просунулися у Харківській та Сумській областях.

Оновлену ситуацію на фронті аналітики проєкту "DeepState" показали у вівторок, 4 серпня.

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Де просунувся ворог

Згідно з оновленою мапою бойових дій, окупантам вдалося розширити зону контролю поблизу прикордонного села Устинівка Куп’янського району Харківської області. Площа так званої "червоної зони" зросла на 3,15 кв. км.

Крім того, окупаційна армія РФ має територіальні успіхи поблизу поблизу Рясного Краснопільської громади на Сумщині. Площа окупованої території в цьому районі збільшилася приблизно на 1 кв. км і нині становить 78 кв. км.

DeepState / Інфографіка: Главред

Що кажуть у Генштабі

Генеральний штаб ЗСУ писав, що на Південно-Слобожанському напрямку противник 13 разів атакував позиції українських підрозділів у районі населеного пункту Стариця та в бік населених пунктів Ізбицьке, Лиман, Волохівка, Паламарівка.

Зазначається, що від початку доби кількість атак агресора становить 226.

Ситуація на фронті - останні новини

Главред раніше писав, що Росія може спробувати використати Чернігівську область як новий напрямок для тиску на Україну, однак наразі ознак підготовки безпосереднього вторгнення на цій ділянці кордону не зафіксовано. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Нагадаємо, російська армія розгорнула нову кампанію повітряного перекриття бойового поля (BAI), спрямовану проти Слов'янська та Краматорська - міст, які формують північну околицю українського "Фортечного поясу" в Донецькій області. Ідеться про повторення окремих елементів торішнього сценарію, який наприкінці 2025 року створив умови для просування окупантів на Покровськ і Гуляйполе, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Раніше проєкт DeepState зафіксував просування окупантів у Харківській області поблизу державного кордону. Аналітики оприлюднили карту з позначенням просування ворога поблизу Артельного та розширення сірої зони. Згідно з повідомленням, окупанти захопили 4,67 кв. км між селами Артне та Шевяківка, а площа проникнення складала 22,24 кв. км.

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Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live - інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

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