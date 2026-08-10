РФ не відмовиться від масштабних штурмів: ISW розкрив, що саме готує ворог

Аналітики прогнозують, що бої поступово втрачатимуть позиційний характер, а кількість тактичних маневрів зростатиме.

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Армія РФ намагається створити плацдарм для наступу на Донеччині / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Ключові тези ISW:

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Кремль не відмовився від механізованих штурмів

Обидві сторони підлаштовують техніку під FPV-загрозу

Тактичних маневрів на фронті стане більше

Російське командування не згорнуло ставку на бронетехніку після провального механізованого штурму під Добропіллям наприкінці липня - армія РФ шукатиме нові схеми прориву української оборони, тоді як Київ паралельно готує власний варіант дій. Про це зазначається у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики не розглядають розгром колони як сигнал до зміни підходу Москви.

"Невдала атака не означає відмови російського командування від застосування бронетехніки та мобільнішої тактики. Навпаки, російські війська, ймовірно, шукатимуть нових способів прориву української оборони, адаптуючи тактику під сучасні умови війни", - йдеться у звіті.

Київ теж працює над поверненням маневру

Процес перебудови охопив не тільки армію РФ. З кінця 2025 року українська сторона теж намагається відродити механізований маневр на тактичному рівні, зазначають в ISW. Збройні сили поетапно змінюють підходи до використання важкої техніки в умовах, коли рух великими колонами перетворився на майже гарантовану втрату через насиченість поля бою FPV-дронами та іншими засобами ураження.

Що зміниться в характері боїв

Сукупність цих процесів, за оцінкою інституту, здатна суттєво переформатувати логіку бойових дій на лінії зіткнення.

"Фронт поступово може стати менш позиційним, а кількість тактичних маневрів - збільшитися. Ключову роль цьому процесі грають нові технології і постійно змінюються прийоми ведення війни. Обидві сторони намагаються знайти способи використовувати бронетехніку та живу силу так, щоб знизити загрозу з боку безпілотників та одночасно створити локальну перевагу", - вважають експерти.

Саме локальні маневри, за прогнозом ISW, стануть однією з визначальних рис подальших боїв, а невдача під Добропіллям - відправною точкою для пошуку Москвою нових тактичних рішень.

РФ може відкрити новий фронт в Україні

Командир Російського добровольчого корпусу (РДК) Денис Капустін заявив, що Росія може відкрити новий фронт на кордоні з Чернігівською та Сумською областями, використавши для цього територію Білорусі.

На його думку, ключовим мотивом Кремля є намагання зламати нинішню конфігурацію бойових дій, яка не дає Москві переваги.

"Я думаю, що мобілізація - це справді спроба порушити той певний баланс, який зараз зберігається на фронті. Ну або, можливо, нас чекає відкриття нового фронту, де Чернігів, на спільному кордоні з Республікою Білорусь. Ось це цілком можливо, що нас чекає напад з того боку. Бо це теж один із варіантів порушити нинішній баланс сил", - наголосив він.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, Сили оборони України нещодавно досягли успіхів у Харківській області. Українські воїни контратакують армію країни-агресорки Росії в районі населеного пункту Рідкодуб, що на південний захід від Борової.

Раніше аналітики DeepState говорили, що окупаційна армія РФ має територіальні успіхи поблизу Рясного Краснопільської громади на Сумщині. Площа окупованої території в цьому районі збільшилася приблизно на 1 кв. км і нині становить 78 кв. км.

Окупаційна армія країни-агресорки Росії здійснила спробу масованого танкового прориву на Добропільському напрямку, але прикордонники підрозділу "Фенікс" у взаємодії із суміжними підрозділами зірвали ворожий план.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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