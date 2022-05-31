Завалили Алігатора: бійці ЗСУ знищили ударний вертоліт РФ

Вертоліт Ка-52 / mil.ru

У вівторок, 31 травня, в Харківській області бійці 93-ї окремої механізованої бригади знищили ворожий вертоліт Ка-52.

Мобільна вогнева група зенітно-ракетного артдивізіону 93 бригади збила російський вертоліт Ка-52, також відомий як Алігатор, повідомляється в Facebook бригади.

Зазначимо, дані про те, що вертоліт РФ був збитий підтвердила розвідка.

"По наших позиціях на Ізюмському напрямку постійно працювали ворожі вертольоти. Закидали некерованими авіаційними ракетами. Сьогодні знову вилетіло два вертольоти. Один з них вдалося збити за допомогою ПЗРК "Голка", - розповів військовослужбовець бригади Іван.

Вертоліт Ка-52

Розвідувально-ударний вертоліт. Заявлено, що здатний вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.

Вартість одного вертольота - близько $10 мільйонів.

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Нагадаємо, раніше підрозділами протиповітряної оборони був збитий ворожий вертоліт Ка-52, крилата ракета і БпЛА типу "Орлан-10".

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