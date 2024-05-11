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"Зміцнюємо позиції на Харківщині": Зеленский розповів, де ведуться контрударні дії

Руслана Заклінська
11 травня 2024, 20:32
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Президент Україні двічі заслухав доповіді головкома ЗСУ, на Харківщині посилюють українські підрозділи.
'Зміцнюємо позиції на Харківщині': Зеленский розповів, де ведуться контрударні дії
Зеленський розповів про ситуацію на Харківщині та Донеччині / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, 43 окрема механізована бригада

Українські захисники другу добу ведуть контрударні дії на Харківщині. Туди направили додаткові сили. Надзвичайно напружена ситуація також на Донеччині. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

"Сьогодні увага передусім фронту – ситуації в тих наших районах, де зараз найбільше ризиків російських наступальних дій. Наші оборонні операції тривають на Харківщині, в районі сіл Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лукʼянці, Гатище, Плетенівка. Це прикордонні села", - зазначив президент.

Президент наголосив, що двічі заслухав доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського. На Харківщині посилюють українські оборонні підрозділи.

відео дня

"Зміцнюємо наші позиції, зокрема на Харківщині – додаємо туди сил. Артилерія працює саме так, як потрібно", - розповів глава держави.

За його словами, ЗСУ ведуть контрударні дії на прикордонні Харківщини, захищаючи українську територію. Також напруженою залишається ситуація на Донеччині, особливо Покровський напрямок – це Семенівка та Нетайлове.

"Там щодобово більше 30 бойових зіткнень. Вкрай складно. Звичайно, увага і всім іншим напрямкам наших оборонних дій: Купʼянський, Лиманський, Сіверський, Краматорський, Времівський", - додав Зеленський.

Президент підкреслив, що зривати наступальні задуми окупантів наразі є завданням номер один. Його виконання залежить від кожного солдата, сержанта та офіцера.

Загроза нового наступу на Харків

Російські окупанти стягують живу силу і техніку, щоб піти в наступ на Харків уже в середині травня. Про це повідомляє The Economist.

Як стверджує видання, 50 тисяч російських окупантів збираються за 40 кілометрів від українського кордону. За одним зі сценаріїв, ворог може спробувати ізолювати Харків, перерізавши головну дорогу, що веде до Києва. Другий варіант - переміститися на 10 км ближче, що дасть змогу окупантам бити по місту з артилерії. РФ хоче створити в Харківській області буферну зону, захищаючи Бєлгород від українських атак.

Відомий український військовий Станіслав "Осман" Бунятов також заявив, що російські окупанти найближчим часом можуть піти в наступ на Харків. Це підтверджують російські окупанти, які потрапляють в український полон.

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив в інтерв'ю виданню The Economist, що країна-агресор Росія готується до наступу в районі Харківської та Сумської областей. Терміни цього наступу залежать від стійкості української оборони на Донбасі. Представник ГУР припускає, що основний удар Росії розпочнеться "наприкінці травня або на початку червня".

Військовий експерт Олексій Гетьман вважає, що росіяни не стануть атакувати Харків у лоб, тому що розуміють, що для захоплення такого великого міста потрібно від 300 тис. до 500 тис. особового складу.

Наступ Росії на Харківщині - останні новини за темою

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомили, що у Харківській області тривають оборонні бої проти спроб росіян наступати та просуватися вглиб території України. Українські захисники здійснюють вогневе ураження, щоб зупинити наступ росіян і знищити їх.

За даними ЗМІ, вранці 11 травня російські окупанти відновили наступальні операції на Харківщині поблизу селища Глибоке. Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин розповів, що командування посилило оборонні підрозділи ЗСУ. Противника локалізували у "сірій зоні", вона не розширюється.

Як повідомляв Главред, на Харківщині тривають важкі бої в районі населених пунктів, що раніше були у "сірій зоні". ЗСУ ведуть бої в Стрілечій, Пильній, Борисівці, Олійниковому та Огірцевому, розповів начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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