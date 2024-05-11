Окупанти закидають Харківщину КАБами: в ОВА назвали кількість жертв

Вовчанськ та населені пункти громади перебувають під посиленими ворожими обстрілами, розповів Олег Синєгубов.

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Росія посилено обстрілює Харцівщину / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, uk.wikipedia.org

У суботу, 11 травня, російські загарбники інтенсивно обстріляли Вовчанську громаду на Харківщині. Внаслідок обстрілу є загиблі та постраждалі. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, Вовчанськ та населені пункти громади перебувають під посиленими ворожими обстрілами. Російські окупанти випустили понад 20 КАБів по Вовчанській громаді. Водночас ворог застосовує РСЗВ, артилерію, БПЛА.

"О 11:30 м. Вовчанськ. Ворог поцілив у приватний будинок. Без постраждалих. 15:45 с. Вовчанські Хутори. Через російські обстріли горів приватний будинок", - зазначив Синєгубов. відео дня

Внаслідок обстрілу у Вовчанську поранення отримав 64-річний чоловік. Також через удари КАБами по житлових будинках загинули 50-річний та 48-річний цивільні чоловіки.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що у прикордонних громадах Харківщини підрозділи МВС працюють у посиленому режимі. За добу Вовчанську задокументували більше 30 воєнних злочинів.

"Наразі силами поліції евакуйовано понад 300 осіб. Евакуаційні заходи тривають, команди працюють в надважких умовах. Рятувальники працюють на місцях ворожих обстрілів", - додав Клименко.

Хто такий Олег Синєгубов? Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації. Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

Наступ Росії на Харківщині - останні новини за темою

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомили, що у Харківській області тривають оборонні бої проти спроб росіян наступати та просуватися вглиб території України. Українські захисники здійснюють вогневе ураження, щоб зупинити наступ росіян і знищити їх.

За даними ЗМІ, вранці 11 травня російські окупанти відновили наступальні операції на Харківщині поблизу селища Глибоке. Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин розповів, що командування посилило оборонні підрозділи ЗСУ. Противника локалізували у "сірій зоні", вона не розширюється.

Як повідомляв Главред, на Харківщині тривають важкі бої в районі населених пунктів, що раніше були у "сірій зоні". ЗСУ ведуть бої в Стрілечій, Пильній, Борисівці, Олійниковому та Огірцевому, розповів начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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