УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Окупанти закидають Харківщину КАБами: в ОВА назвали кількість жертв

Руслана Заклінська
11 травня 2024, 19:31оновлено 11 травня, 20:33
250
Вовчанськ та населені пункти громади перебувають під посиленими ворожими обстрілами, розповів Олег Синєгубов.
Окупанти закидають Харківщину КАБами: в ОВА назвали кількість жертв
Росія посилено обстрілює Харцівщину / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, uk.wikipedia.org

У суботу, 11 травня, російські загарбники інтенсивно обстріляли Вовчанську громаду на Харківщині. Внаслідок обстрілу є загиблі та постраждалі. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, Вовчанськ та населені пункти громади перебувають під посиленими ворожими обстрілами. Російські окупанти випустили понад 20 КАБів по Вовчанській громаді. Водночас ворог застосовує РСЗВ, артилерію, БПЛА.

"О 11:30 м. Вовчанськ. Ворог поцілив у приватний будинок. Без постраждалих. 15:45 с. Вовчанські Хутори. Через російські обстріли горів приватний будинок", - зазначив Синєгубов.

відео дня

Внаслідок обстрілу у Вовчанську поранення отримав 64-річний чоловік. Також через удари КАБами по житлових будинках загинули 50-річний та 48-річний цивільні чоловіки.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що у прикордонних громадах Харківщини підрозділи МВС працюють у посиленому режимі. За добу Вовчанську задокументували більше 30 воєнних злочинів.

"Наразі силами поліції евакуйовано понад 300 осіб. Евакуаційні заходи тривають, команди працюють в надважких умовах. Рятувальники працюють на місцях ворожих обстрілів", - додав Клименко.

Хто такий Олег Синєгубов?

Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації.

Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

Наступ Росії на Харківщині - останні новини за темою

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомили, що у Харківській області тривають оборонні бої проти спроб росіян наступати та просуватися вглиб території України. Українські захисники здійснюють вогневе ураження, щоб зупинити наступ росіян і знищити їх.

За даними ЗМІ, вранці 11 травня російські окупанти відновили наступальні операції на Харківщині поблизу селища Глибоке. Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин розповів, що командування посилило оборонні підрозділи ЗСУ. Противника локалізували у "сірій зоні", вона не розширюється.

Як повідомляв Главред, на Харківщині тривають важкі бої в районі населених пунктів, що раніше були у "сірій зоні". ЗСУ ведуть бої в Стрілечій, Пильній, Борисівці, Олійниковому та Огірцевому, розповів начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

обстріли новини Харкова Харківська область війна Росії та України
Реклама

Головне за день

"Зміцнюємо позиції на Харківщині": Зеленский розповів, де ведуться контрударні дії

"Зміцнюємо позиції на Харківщині": Зеленский розповів, де ведуться контрударні дії

20:32 Україна
Налетить холоднеча і дощі: синоптики оголосили І рівень небезпечності

Налетить холоднеча і дощі: синоптики оголосили І рівень небезпечності

19:35 Синоптик
Припинення вогню і переговори з РФ: ЗМІ дізналися нові деталі "плану Трампа"

Припинення вогню і переговори з РФ: ЗМІ дізналися нові деталі "плану Трампа"

18:59 Світ
Всі головні новини

Популярне

Втечуть з будинку самі: експерт назвала найкращий метод боротьби із мишами 13361

Втечуть з будинку самі: експерт назвала найкращий метод боротьби із мишами

РФ готується до основного удару і це не Харків: офіцер - про справжні цілі ворога 9799

РФ готується до основного удару і це не Харків: офіцер - про справжні цілі ворога

Найкращий спосіб перевірити уважність: треба відшукати число 83 серед 88 7166

Найкращий спосіб перевірити уважність: треба відшукати число 83 серед 88

Усе як із Корольовою: шлюб Ігоря Ніколаєва та Проскурякової на межі краху 6016

Усе як із Корольовою: шлюб Ігоря Ніколаєва та Проскурякової на межі краху

Останні новини

20:32

"Зміцнюємо позиції на Харківщині": Зеленский розповів, де ведуться контрударні дії

20:00

Євробачення-2024 фінал: де дивитися виступ України - онлайн-трансляція

19:35

Налетить холоднеча і дощі: синоптики оголосили І рівень небезпечності

19:31

Окупанти закидають Харківщину КАБами: в ОВА назвали кількість жертвВідео

18:59

Припинення вогню і переговори з РФ: ЗМІ дізналися нові деталі "плану Трампа"

РФ і Білорусь можуть напасти на Сувалкський коридор, НАТО відреагує лише через 10 днів – ЖироховРФ і Білорусь можуть напасти на Сувалкський коридор, НАТО відреагує лише через 10 днів – Жирохов
18:51

Вибух чули всі Суми: РФ атакувала місто ракетою, є жертви

18:33

Привітання з Днем матері - чарівні картинки і теплі слова

18:30

"Путін постарається завдати максимальної шкоди": Сотник назвав цілі ядерних ударів РФВідео

18:16

Британія передає Україні найбільший в історії пакет військової допомоги

Реклама
17:57

"Граку" підрізали крила: ЗСУ збили на сході російський штурмовик Су-25

17:28

Найсильніший шторм за останні 165 років: коли закінчиться магнітна буря

17:25

Помер легендарний український спортивний журналіст та коментатор

17:05

Лілія Ребрик уперше показала обличчя молодшої доньки

16:57

У Зеленського назвали головну мету російського наступу на Харківщині

16:31

"Сюрпризів ворог не приніс": в ОВА розкрили деталі важких боїв на Харківщині

15:59

Антипасха 2024: що не можна робити 12 травня, щоб не розгнівати померлих

15:57

Дрони ГУР підірвали НПЗ у Волгограді: джерело розкрило деталі спецоперації

15:39

"Петеушник молодець": путініст Ємельяненко отримав на горіхи за висловлювання про Олімпіаду

15:07

Не в вересні 1939 року: Галімов розкрив справжню дату початку 2 Світової для УкраїниВідео

15:00

Одягнена ганебно: Канделакі знову висміяли за відсутність смаку

Реклама
14:56

"Не виключаю відправлення військових": Макрон зробив гучну заяву про допомогу Україні

14:31

Що садити з помідорами для щедрого врожаю: список хороших і небезпечних сусідів

14:02

Проросійського учасника "Євробачення" зняли з фіналу: що сталося

13:58

Наступ РФ на Харківщині зупинився: в ЗСУ розповіли про хід боїв

13:58

Кіркоров присоромив сина Орбакайте

13:51

З авіацією та артилерією: РФ штурмує Харківщину з новою тактикою – Бутусов

13:35

Зібров показав милі фото з донькою, зятем та Іриною Білик

13:02

Найефективніший спосіб боротьби: як швидко вивести капустянку з городуВідео

12:50

Літаки РФ скидають бомби по своїй території: в розвідці Британії назвали причини

12:42

Теракт у Києві на 9 травня: СБУ затримала завербованих РФ виконавців

12:35

Пастка для вовни в пральній машині: ці хитрі трюки допоможуть багатьом господиням

11:48

Штурм РФ на Харківщині: у ЗСУ назвали головну мету прориву росіян

11:40

Скандал на Євробаченні: одного з проросійських учасників хочуть дискваліфікувати

11:30

Росіяни відновили наступ на Харківщині: які населені пункти під загрозою - ЗМІ

11:01

Супутники Starlink перевантажені через магнітну бурю: Маск "розрюмсався" в Мережі

10:55

Будуть як нові: як відновити розбиті тіні, пудру або хайлайтерВідео

10:46

Не 50 тисяч: експерт назвав чисельність військ РФ, що наступають на Харківщині

10:28

Дружина Брюса Вілліса розповіла, як їй живеться з тяжкохворим чоловіком

10:08

Втечуть з будинку самі: експерт назвала найкращий метод боротьби із мишамиВідео

09:54

Найкращий спосіб перевірити уважність: треба відшукати число 83 серед 88

Реклама
09:45

Тарифи на газ 2024: чи будуть задирати ціни для українців влітку

09:25

Гороскоп на завтра 12 травня: Ракам - неймовірна можливість, Водоліям - здійснення бажаного

09:22

Злякались оборони ЗСУ: один із підрозділів РФ відмовився наступати на Харківщині

09:08

Розкрито секрет шикарного врожаю: що посадити поруч з огіркамиВідео

09:00

Наступ Росії на Харківщині: чого насправді хоче досягти Путін

08:52

Військовий експерт пояснив, що стоїть за словами Макрона про відправлення військ в Україну

08:46

Чи буде наступ на Харків?Погляд

08:35

Церковне свято 12 травня: що категорично заборонено робити на Антипасху

08:29

Вже на передовій: в США зробили важливу заяву щодо військової допомоги Україні

07:56

Ситуація загостриться в найближчі дні: в ISW назвали ціль наступу РФ під Харковом

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церквиЯке сьогодні свято
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Лайфхаки
АвтоПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Роман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новини
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти